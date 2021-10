V okrese České Budějovice je vytvořeno celkem 306 stálých volebních okrsků, v Jihočeském kraji je 1 259 okrsků; kromě toho jsou do města České Budějovice a do okresu započteny výsledky voleb v celém kraji podle zákona o zvláštních způsobech volby v době pandemie

Nejmenší okrsek na jihu Čech měl šestnáct voličů, kde byla největší účast a kde byla nejmenší a kde naopak nejvyšší účast? Přinášíme jihočeské zajímavosti z voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2021.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.