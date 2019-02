Lipensko /VIDEO/ - Máme znovu otevřeno, hlásí frymburští správci ledové magistrály, o kterou se za vydatné finančního podpory městyse Frymburk starají.

"Od středečního odpoledne je frymburský ovál opět v provozu," sdělil Antonín Labaj. "Po drobných opravách jsme znovu otevřeli okruh netradičních tvarů o délce dvou kilometrů a k tomu hřiště." Celou jednu delší stranu původního dvoukilometrového oválu museli správci prohrnout náhradní trasou. "Zase se nám tam objevila voda, takže ovál už není ovál, ale nijak jsme trasu nezkrátili."



V dalších dnech se pokusí propojit frymburskou dráhu s tou lipenskou. "Nevím, kdy a jestli vůbec se nám podaří, na led připadl těžký sníh a jsou tam dvě kritická místa, kde je voda," dodává ledař. "V každém případě tak doporučujeme všem, aby se drželi jen na odhrnuté trase a nevyjížděli do sněhu. Nikdo totiž neví, jak to pod ním vypadá."

Bruslí se i v Horní Plané, kde je kromě několika kilometrů bruslařské dráhy v provozu i velké hřiště.



Pátek hrozí oteplením

Magistrála je v provozu i na Lipně, kde na pátek plánovali bruslení při svíčkách, ale vzhledem k předpovědi počasí ho možná budou muset přesunout na jindy. "Právě to řešíme, má se oteplit a přijít i vítr, moudřejší budeme ve čvrtek," vysvětluje Vojen Smíšek, mluvčí lipenského skiareálu. "Nejspíš ho přesuneme na příští pátek, příští týden by se zase měly vrátit mrazy."