„Doufáme, že nám bude přát počasí, otevření koupaliště plánujeme na první červnový den,“ říká starosta Antonín Krák. „Připravujeme také výměnu kotle, který bude vyhřívat nejen vnitřní bazén, ale přihřívat i vodu v tom venkovním, aby její teplota neklesala pod dvacet stupňů. Chtěli bychom to zrealizovat ještě během letošního léta, na výměnu už máme všechno připraveno.“

„Koupaliště je to krásné, chodíme tam se synem celé léto, ale chtělo by to ještě tobogán, aby se mohly děti dosyta vyřádit,“ komentuje občanka Větřní Eva Cieslarová.

Areál koupaliště je už druhý rok dějištěm Plovárny Větní 2019, letního kulturního programu. Už tuto sobotu se mohou milovníci písniček Šlágr TV těšit na program Přijeli jsme k vám, další akce je naplánovaná na konec června. "Bude to zábavné odpoledne nejen pro děti, chystáme výtvarné dílničky, ukázky bike crossu, převede se dětská hip-hopová skupina," zve Kateřina Šustrová, vedoucí větřínského odboru vnitřních věcí a sociálních služeb, která má kulturní program na starosti.

Co se parkování týká, auta se dají nechat na asfaltové ploše před bazénem. "Když se koná něco většího, máme se sportovci domluveno, že se smí parkovat na škváře vedle fotbalového hřiště," dodává Kateřina Šustrová.