Lupič chtěl muži sebrat jeho věci, ten se ale nedal a začal se s ním o tašku přetahovat. To se však pachateli nelíbilo a neváhal použít násilí. Do muže strčil takovou silou, až spadl na zem a o své věci přišel. Ani tím to ale vše nekončilo. Napadený se nechtěl vzdát a utíkajícího zloděje pronásledoval, nakonec ho i chytil, ale v ruce mu zůstal jen kousek oblečení a mladík se mu vysmekl i s věcmi.