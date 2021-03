„Naším místostarostou je pan doktor Jaroslav Vojtíšek, praktický lékař, takže se testování ujal on, a to je velká výhoda,“ pochvaluje si starosta Větřní Antonín Krák. Už od listopadu se povinně testují zaměstnanci sociálních služeb, což jsou ve Větřní hlavně pečovatelky, které mají na starosti obyvatele tamních domů s pečovatelskou službou a další seniory a zdravotně postižené. „Při té příležitosti jsme dali možnost i našim zaměstnancům. Už se nám podařilo odhalit několik pozitivních lidí, takže jsme mohli zamezit rozšíření koronaviru po celém městském úřadě,“ připomíná starosta. Kromě úředníků se tak mohli otestovat i pracovníci technických služeb po rizikovém kontaktu. Pracovali v jednom městském bytě, u jehož nájemníka se nákaza o pár dnů později prokázala.

Testy pro sociální služby město dostává z kraje, pro ostatní zaměstnance je kupuje v rámci fondu pro krizové řízení. „Musím to zaklepat, ale zatím u nás nebylo třeba zavřít celý úřad kvůli karanténě,“ dodává starosta. „Zvažujeme také, jestli bychom nebyli schopni finančně a technicky nabídnout i testování občanům na zdejších pracovištích.“

Kdyby měl čím očkovat, dá si od místostarostování pauzu

Jaroslav Vojtíšek, místostarosta Větřní a praktický lékař v jedné osobě, se do ochranného obleku na úřadě převléká pravidelně už od začátku listopadu. Jak se odebírají stěry ze zadní stěny nosohltanu, se musel naučit. „Dřív jsem to nedělal, a tak jsem se na spojil s domovem důchodců v Horní Plané, kde v tom mají praxi, a ti mě v tom zaškolili.“ přiblížil.

Do ochranného obleku se obléká sám. „Ani nechci, aby mi někdo pomáhal, a to zejména když oblek svlékám, je to infekční materiál a nerad bych někoho dalšího nakazil.“ On sám je naočkovaný od února, covid předtím neprodělal.

Kromě místostarostování pracuje dál jako praktický lékař, i když je už v penzi a vlastní ordinaci nemá. „V pondělí jezdím do Českého Krumlova, v úterý na Světlík a zastupuji také kolegy. V ordinacích ale pacienty netestuji, testy dělám pouze pro náš úřad,“ dodává Jaroslav Vojtíšek, který by se už rád zapojil i do očkování. „Zatím k tomu ale nevíme vůbec nic, i když jsem se pídili po informacích, vakcíny prostě nejsou. Kdybychom je měli, očkujeme jako o život, už bych všechny obvolával a přesvědčoval, ať se nechají naočkovat. I místo působení na úřadě budu raději očkovat. Očkování je jediná cesta z tohoto svrabu a nenechat se naočkovat je podle mého chyba.“