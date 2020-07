Kromě pohoštění na ně čekaly poukázky na všechny akce kulturního léta na plovárně Větřní i volné vstupy na koupaliště.

„Něco nám i z roušek zbylo, to máme připravené jako železnou zásobu, případně i něco nakoupíme, ale já doufám, že druhá vlna už nepřijde a nebude to potřeba,“ svěřil se starosta. „Byla to od děvčat velká pomoc, mohli jsme je rozdat nejen zaměstnancům úřadu, ale i policistům, do školy a školky, holkám do obchodu, do domů s pečovatelskou službou nebo terénním pracovníkům.“

A jak to všechno začalo? „Martina Hladíková to rozjela s pečovatelkami pro dům s pečovatelskou službou, kde má dědečka,“ doplnila Kateřina Šustrová z městského úřadu.

„My šili nejprve do krumlovské nemocnice, nejdřív pro záchranku, pak jsem volala i na krumlovské pečovatelské služby, jako je ICOS, tak jsme zásobili i je, a pak jsem šla něco vyřizovat i na úřad ve Větřní a poskytli jsme je i jim,“ přiblížila Ilona Gutwirthová, rodilá Větříňačka, která žije ve Věžovaté Pláni. „A šijeme dál, pokračujeme v tom. Já byla v celém tom kolotoči ten, kdo sháněl materiál, telefonovala jsem, zařizovala jsem dopravu, syn Josef to rozvážel, moje kolegyně střihaly a šily, dohromady jsem jich vyrobily na pět stovek.“

Ve Větřní pandemií prošli dobře, měli jen jediný případ koronaviru a nějaké karantény.