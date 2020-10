V budějovickém Pirátském centru v Hradební ulici sedí a bedlivě sledují výsledky voleb členové strany. Lukáš Mareš, lídr jihočeských Pirátů, hledal chvíli klidu na terase. „Teď tady vládne cvrkot, napětí. Různých scénářů se rýsuje několik," řekl v půl čtvrté odpoledne.

Zdroj: Deník/ Jaroslav Sýbek

"Padají tady signály, že už jsou předdomluvená spojenectví, ale všichni čekají, jak dopadnou volby. Možností je spoustu a všichni jsme v napětí, jak to dopadne,“ řekl. A dodal: „Chci mít nyní klid, uvnitř je na mě cvrkot. My jsme ambiciózní, chceme naplnit náš potenciál, jak říkají voliči, že jsme druhá nejsilnější strana. Nicméně ODS jela jinou kampaň za jiné peníze, než jsme měli my, takže jsme právě zvědaví, jak moc tato megalomanská kampaň bude účinná a jak moc se spíše vyplatí dělat tu každodenní politiku, kterou děláme my v různých městech i ve Sněmovně. To je podle nás ta lepší cesta, jak dělat politiku. Raději takto než vyvěšovat billboardy,“ zamýšlel se.

„Do koalice bychom nešli s SPD a komunisty,“ zdůraznil Lukáš Mareš za Piráty. Členové strany si zatím dávají občerstvení a sledují v napětí výsledky. „Máme tu pohoštění, ovoce, burčák, lahvová piva. Já jsem si alkohol žádný nedal, ostatní jsem odradil, aby pili, abychom měli dostatek mentální kapacity,“ podotkl lídr Pirátů.

Josef Soumar na terase budějovického Pirátského centra slova lídra doplnil: „Sledujeme výsledky na volby.cz, díváme se i na jiné weby, já si to moc neužívám. Jsem spíše analytický typ. Z čísel si vyvozuji, že se nás podpořili voliči v hojném počtu. Výsledek by se mohl ještě zvýšit a zlepšit,“ sdělil člen Pirátů.

"Šup, jdeme nahoru!"

Štáb ODS se začal scházet v Modrém domě na českobudějovické Husově třídě po čtvrté odpoledne. V půl páté již na místě byla Lucie Kozlová, která je na kandidátce na druhém místě, Jan Krob, Pavel Mádl, Hana Šťastná a přišel i Jan Zahradník.

Zdroj: Deník/ Kamila Dufková

Na lídra kandidátky Martina Kubu se čekalo.

Jan Zahradník je na kandidátce na 13. místě. I přesto získal zatím velký počet přednostních hlasů. Kolem půl páté to bylo 1362. "To není tak podstatné, ale díval jsem se asi před půl hodinou, že jsme druzí. To je vynikající. Bylo by ideální, kdyby se nůžky ještě víc sevřely," myslí si. Kampaň byla podle něj velice vydařená. "A je to zásluha Martina Kuby, kterého bych chtěl pochválit. Moc mu to přeji gratuluji mu," říká. Proč je Jan Zahradník na kandidátce? "To proto, abych pomohl ODS k co nejlepšímu výsledku," vysvětluje a dodává: "Šel jsem rád a vážil jsem si toho." Zda bude mít nový mandát, zatím neví. "To ale není podstatné, vedeme si dobře," myslí si.

"Rozdíl bude minimální," myslí si Lucie Kozlová a raduje se: "Šup, jdeme nahoru." S ní se raduje celý stůl. Sečteno je 70 procent a ODS má již 11 mandátů. "ANO je jen o jeden mandát nahoře nad námi, my si věříme, vidíme to reálně," komentuje situaci Lucie Kozlová.

Zdroj: Deník/ Kamila Dufková

Těsně před pátou přichází lídr kandidátky ODS Martin Kuba. Stav, kdy se na jihu Čech blíží ODS stále více k ANO ve vedoucí pozici, ho těší. "Považuji to za úspěch," tvrdí a pokračuje: "Prozatimní volební zisk je pro nás zatím velmi dobrý výsledek, procenta nám přiskakují. Chci poděkovat všem, je to pro nás závazek. Vážím si preferenčních hlasů, které jsem dostal," nechává se slyšet. Dopředu deklaroval, že ODS nebude jednat s KSČM a SPD. Všem, kteří s ním čekali na výsledky, říká: "Počkáme a pak si řekneme, jak budeme dál postupovat." Martina Kubu těší volební účast. „Jsem rád, že byla vyšší než v minulém období. Je vidět, že voliči chtějí dávat najevo svůj názor, to je dobře, voliči se nezalekli a nezůstali doma,“ chválí si.

Koalice s ODS? Teoreticky ANO

Poklidná atmosféra panovala v sobotu v podvečer ve štábu hnutí ANO. V českobudějovické restauraci Špalíček se sešly zhruba dvě desítky, členů, příznivců, kamarádů. Kromě lídra kandidátky Františka Konečného zde nechyběl primátor města Jiří Svoboda či náměstek primátora Petr Holický. Ten na otázku, jestli je možné vytvoření koalice s prozatím druhou ODS možná, odpověděl: „Teoreticky možné to je, ale to je otázka na lídra,“ řekl.

František Konečný, lídr kandidátky hnutí AN0 2011, označil výsledek jako roztodivný. "Myslím si, že je neočekáváný. Bude to velmi obtížné složit, tam je tolik variant, jak by se to poskládalo, a všechny varianty jsou velice těsné. Bude to složité jednání."

Zdroj: Deník/ Klára Skálová

Zlatou rybku radši pustil

Ve volebním štábu hnutí Jihočeši 2012 v českobudějovickém hotelu Budweis panuje dobrá nálada. Členové hnutí včetně jeho předsedy Pavla Hrocha sledují průběžné výsledky voleb.

Zdroj: Lenka Vokatá

„Zatím to našim představám, neříkám, že bychom si nemysleli na víc hlasů, ale předpokládali jsme okolo těch deseti procent,“ říká Pavel Hroch. „Co mě překvapuje, je, že ani Trikolóra, ani Změna nepromluví do krajského zastupitelstva, jak to tak vypadá,“ dodává, když chybí sečíst nějakých deset procent hlasů. S kým by si lídr Jihočechů 2012 dokázal představit koalici, zatím ale netuší. „Zatím tohle nedokážeme vůbec určit, budeme čekat, kdo nás osloví,“ vysvětluje. Nervozita během volebního období lídra hnutí prý nedoprovázela. „Dnes ráno jsem si v klidu zašel na ryby a chytil jsem zlatou rybku, tak jsem ji radši pustil a myslel jsem si, že nám to přinese štěstí,“ vtipkuje Pavel Hroch.

Hejtmankou už nebude

Hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská dorazila do volebního štábu jihočeských sociálních demokratů před budějovickým Lidovým domem na Rudolfovské třídě v dobré náladě. S kolegy se vzápětí sebrala a odešla do nitra domu čekat na finální výsledky a na to, kolik mandátů nakonec strana v krajském zastupitelstvu získá.

Zdroj: Deník/ Zuzana Gabajová

Výsledky po páté hodině odpovídaly jejímu očekávání, jisté je ale jedno: v dalším volebním období kraj nepovede.

Na štábu na ni už čekala volební dvojka Antonín Krák, úspěšný sociálnědemokratický starosta města Větřní, a další kolegové.

Jihočeská ČSSD v minulých volbách jasně zvítězila, získala přes 27 procent hlasů a 15 krajských mandátů, tehdy stál ale v jejím čele hejtman Jiří Zimola. Ivana Stráská ho vystřídala v dubnu 2017 po rozkolu v tehdejší koalici ČSSD s ANO a Jihočechy 2012, který vznikl i kvůli vysokým odměnám pro vedení jihočeských nemocnic a stavbě chalupy pro tehdejšího hejtmana na Slupečné u Lipna nad Vltavou.

Zatím to vypadá, že ČSSD získá kolem šesti mandátů, o devět jich tak přijde. Po sečtení téměř 96 procent okrsků má 8,77 procent. "Za prvé je třeba poděkovat lidem, že pochopili význam krajů a přišli k volbám, i přes prognózy, že účast bude kolem 20 procent. Mé poděkování patří i těm, kteří volili sociální demokracii," říká Ivana Stráská. "Co se výsledku týká, odpovídá mému očekávání. Je mi líto, že sociální demokracie v řadě krajů má opravdu problém, je vidět, že je širšího rázu, není to problém lidí v krajích, ale vládní, a já jsem ráda, že jsme dopadli o něco lépe než na jiných místech."

Na otázku, jestli jihočeské ČSSD mohl uškodit i rozkol s Jiřím Zimolou, který si založil vlastní hnutí Změna 2020, které se do krajského zastupitelstva nedostane, hejtmanka odpověděla: "Kdyby k tomu bylo nedošlo, mohli jsme mít o ta dvě procenta, která dostala Změna, víc."

Co se dalších dnů týká, nečeká ji žádný velký odpočinek: "Teď bude potřeba vyjednat pro moje lidi co nejlepší podmínky, až budou sečteny všechny výsledky."

Antonín Krák, volební dvojka a dosavadní krajský radní pro investice a starosta Větřní, ve svém domovském městě, kde už jsou všechny hlasy sečteny, jasně vyhrál, ČSSD ve Větřní získala 28,07 procent hlasů za druhým ANO (17,47). "Našim občanům moc děkuji a vážím si toho," komentuje.

Na porodném a pastelkovném trvají

"Chtěli bychom dohromady sedm mandátů," přeje si v sobotu odpoledne při sčítání výsledků voleb Tomáš Bouzek, krajský zastupitel za TOP 09, která kandidovala v koalici s KDU-ČSL. "My jsme se od začátku snažili o spojení více stran. Nabídku dostali i STAN, Jihočeši i HOPB," vypočítává Tomáš Bouzek. Na spolupráci se nakonec TOP 09 dohodla s KDU-ČSL.

Ohledně povolebních vyjednávání a toho, že by současná koalice v čele kraje (kde byly mimo jiné zastoupeny TOP 09, KDU-ČSL nebo ČSSD a STAN), mohla i v pozměněné podobě pokračovat, konstatoval Tomáš Bouzek, že se po volbách začíná od nuly. "My jsme jasně řekli, že nebudeme jednat s SPD, komunisty a Trikolórou," zdůrazňuje Tomáš Bouzek, ale s tím, že uvedené strany v zastupitelstvu ani nezasednou. "My budeme připraveni jednat se všemi stranami," doplňuje Tomáš Bouzek k předpokládanému složení zastupitelstva. Ohledně programových rozdílů nevidí takový problém, který by se v rámci jednání nedal řešit.

Zdroj: Deník/ Edwin Otta

František Talíř, lídr kandidátky a člen KDU-ČSL, historik a živnostník ze Zubčic na Českokrumlovsku, zdůrazňuje, že koalice bude silná i v povolebním vyjednávání, proto považuje za správné, že se strany spojily. "Společně jsme silnější, než kdybychom byli každý sám. Jsme silná karta."

Z programových priorit lidovců chce trvat na porodném a pastelkovném. "Prorodinná politika je v našem programu důležitá," odpovídá František Talíř na otázku Deníku, zda to není až levicové podbízení se voličům. "My máme spočítáno, kde na to vezmeme, třeba na letišti. A je to pro nás investice do lidí. Je to přidaná hodnota. Bude to necelých 50 milionů v krajském rozpočtu o 90 miliardách," doplnil František Talíř.

V případné koalici v vedení kraje by pro lidovce chtěl například sociální oblast, životní prostředí, zemědělství nebo kulturu.

V sídle lidovců sledoval volby i Luboš Peterka, kandidát lidovců na senátora v obvodu Strakonice. S průběžným výsledkem, který jej těsně posílal do druhého kola, byl spokojen. "Že to bude souboj o 2. místo za kandidátem ANO se čekalo," zmínil Luboš Peterka, starosta Radomyšle.