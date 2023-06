Šéfkuchař Miroslav Dušek může jako jeden z mála lidí na světě říct: Vařil jsem pro prezidenty USA. Z Československa utekl po roce 1968. Zažil skvělou kuchařskou kariéru, kterou rozvíjel po celém světě. Dnes vaří na břehu Lipna.

Šéfkuchař Miroslav Dušek má za sebou skvělou kuchařskou kariéru. | Foto: Pavel Pechoušek, TS Lipenska

Šéfkuchař Miroslav Dušek má za sebou skvělou kuchařskou kariéru.Zdroj: Pavel Pechoušek, TS LipenskaŠéfkuchař Miroslav Dušek vařil pro americké prezidenty i české vědce. Tomu ale předcházela dlouhá cesta. Když kvůli invazi vojsk do Československa v roce 1986 opustil svou vlast, bylo mu sedmnáct. Dnes je mu 73 a šéfuje kuchyni ve Wellness hotelu Frymburk na Lipensku. „Byla to náhoda, že jsem u Lipna. Koupil jsem si obytnou dodávku a v ní jsem tři měsíce objížděl jižní Evropu, kde jsem navštěvoval různé restaurace a ochutnával tamní jídla,“ uvádí. Na své cestě navštívil 12 zemí, mimo jiné Itálii, Španělsko nebo Řecko, kde také zjišťoval, jak se chovají šéfkuchaři ke svým podřízeným. „Potkával jsem se s kuchaři z celého světa, poslouchal je, povídal si s nimi a učil se od nich. Bylo to neskutečné,“

Nakonec od svého obchodního partnera dostal nabídku, aby se stal šéfkuchařem ve vyhlášeném Wellness hotelu Frymburk. „Byl jsem na cestě z Luxumbourgu, tak jsem se tady zastavil a už jsem zůstal,“ uvádí šéfkuchař. Čtenáře Deníku zve například na zdejší pizzu, která je zde vynikající. Miroslav Dušek je také nadšený, že zde vaří speciality v tandoori, což je asi 1 metr vysoká kruhová pec, kde se topí dřevem a peče se v ní cokoliv – maso, zelenina, ryby nebo chlebové placky.

„Na zdejší kuchyni jsem velice pyšný. Kvalita jídla je fantastická. Máme svou cukrárnu, máme úžasnou dřevem topenou pizza pec a dřevem topenou udírnu. Je zde jedna z nejlépe vybavených kuchyní, kde jsem vařil,“ shrnuje. Život Miroslava Duška je velice zajímavý. Po útěku z bývalého Československa žil první dva roky ve švýcarském Curychu, kde se ovšem neživil jako kuchař ale jako asistent módního fotografa, později i jako fotograf.

Ale uspět v New Yorku jako fotograf nebylo snadné. A tak se vrátil k tomu, co uměl od svého táty nejlépe. V době před emigrací totiž se svým otcem pracoval v československých Restauracích a jídelnách. „Táta měl také hospodu v Břevnově, jmenovala se Na Bídě. A to byl celý jeho život,“ vzpomínal Miroslav Dušek. V New Yorku začal vařit v restauraci legendárního uprchnuvšího pražského restauratéra Jaroslava Vašaty, který v Miroslavu Duškovi, podle jeho slov poprvé v životě probudil pocit, že chce dělat věci v kuchyni správně, poctivě a vynalézavě, prostě vařit dobře.

Z New Yorku pak pokračoval na Floridu a mnoho let pracoval ve velkých cateringových firmách. Tam se naučil připravovat jídla mezinárodní kuchyně — indické, čínské, japonské… „Deset let jsem pracoval v nejlepší cateringové firmě v Miami… Tam jsem se seznámil s mnoha celebritami, vařili jsme pro americké prezidenty Clintona a Obamu, pro slavné basketbalisty, také pro zpěvačku Glorii Estefan a velmi často pro různé politické osobnosti z Miami.“ Sám o sobě říká, že si někdy připadá jako Forrest Gump, protože se v životě dostal do takových situací, že se až diví. „Na Lipensku je několik skvělých restaurací, ale žádná byť sebekrásnější a sebevybavenější restaurace, nikdy nemůže fungovat a dlouhodobě uspokojovat náročné strávníky, pokud nemá dobré kuchaře. Kvalitních kuchařů je v gastronomii čím dál méně a proto vždy, když se provozovateli podaří najít partnera v podobě dobrého kuchaře, je to hodné malé, někdy i větší oslavy. Mirka Duška znám osobně již řadu let a měl jsem to potěšení s ním osobně spolupracovat na několika projektech. Hotelu Frymburk tak mohu jen gratulovat a jeho hostům přeji dobrou chuť,“ uzavírá Jiří Mánek, předseda Turistického spolku Lipenska.