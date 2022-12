Vedle cesty na Dubík v Krumlově vznikají dvě tůně. Jedna nádrž už je hotová

Také českokrumlovské městské lesy se zaměřily na to, aby v krajině nebo i ve městě udržely vodu. Nyní ve svém revíru obnovují dvě nádrže. Pustily se do toho v rámci projektu na obnovu krumlovských tůní a studánek, který během pěti let počítá s vybudováním 50 nádrží sloužících k zadržování vody v lesích.

Horní tůň v Krásném údolí směrem na Dubík už je obnovena. Na vodu si ale ještě počká. Foto: archiv města Český Krumlov | Foto: Deník/Zuzana Kyselová