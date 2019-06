Pět jezer Veselských pískoven vzniklo po těžbě štěrkopísku. Nabízí romantické pláže vybízející k odpočinku i ke koupání. Pískovny jsou z Veselí nad Lužnicí snadno přístupné pěšky a na kole, najdete je zhruba dva kilometry jižně od města. Řidiči využijí nedaleké parkoviště. Příchozí se v horkých letních dnech osvěžíu stánku s občerstvením. V pískovnách si na své přijdou milovníci plážového volejbalu či fotbalu. V červenci a v srpnu se zde navíc koná Kulturní léto na pískovně. Během něho tu zahrají kapely jako Tatabojs nebo Krausberry, chybět nebudou divadelní představení i sportovní akce včetně Betonového muže a ženy.

Plovárna v Písku

Plovárna v sv. Václava v Písku nabízí koupání v řece Otavě. Nachází se na jejím břehu. Kromě koupání v řece nabízí také venkovní dětský bazén a brouzdaliště. Můžete si zde půjčit loďku nebo využít kurty na nohejbal či volejbal. Nechybí restaurace s te-rasou a možností občerstvení. Vstupné pro dospělého na celý den je 60 korun.

Romantika pískoven

Co by kamenem dohodil od Suchdola nad Lužnicí se nachází pískovny nazvané CEP I a CEP II. Nabízí nepřeberné množství menších i větších plážiček, větší z obou rybníkůz velké části obklopuje les. Cesta k rybníkům vede například z Majdaleny, kde se odbočí doleva směrem na Chlum u Třeboně a odtud už je to k vodě necelého půl kilometru. Vydat se k vodě je možné také po některé z nepřeberného množství cyklo- stezek. Zázemí v podobě občerstvení či toalet na místě chybí.

Léčivý rybník

Křišťanovický rybník nedaleko Prachatic patří mezi vyhledávaná místa především těmi, kteří si chtějí v klidu zaplavat. „Je tu relativně málo lidí, poměrně velká vodní plocha a hlavně voda, která nikdy nekvete,“ pochvaluje si Miroslav Váňa, který jezdí k rybníku pravidelně. Podle jeho slov má voda i prokazatelně léčivé účinky na některé kožní nemoci. K rybníku patří i pláž, na které se koná řada kulturních akcí.

Žije tu i škeble

Písečnou pláž a louku, dětské hřiště, dvě nohejbalová hřiště a restauraci, převlékárny a sprchy, to vše najdete na přírodním koupališti u Hornobránského rybníka v Českém Krumlově. Kvalita vody se kontroluje a prochází rozbory. O čistotě svědčí výskyt škeble rybničné, jež je citlivá na dusíkaté látky a chemikálie. „Je to přísně chráněný mlž. Návštěvníci škeble sbírají a otevírají, což je zakázáno!“ upozorňuje Martin Tomka z městské firmy PRO-SPORT ČK. Ta se o rybník stará. Toalety v budově úřadu jsou otevřené denně od 8 do 21 h. Koupání je zdarma.

Pláž u Vltavy

Písečnou pláž u Vltavy letos vybudovali v Boršově nad Vltavou na Českobudějovicku. Místo se nachází 70 metrů od jezu v Březí, což je místní část Boršova nad Vltavou, u známé Fritschovy stezky a nese pracovní název Boršov Beach. Pláž na levém břehu řeky vznikla po dohodě obce s Povodím Vltavy. Nedaleko níže po proudu je i známý kemp Poslední štace, který nabízí veškeré zázemí nebo občerstvení. Zmíněná pláž poskytuje pouze vhodný přístup k vodě a místo k relaxaci.