Úvodem se přítomní Vejři nechali s ním vyfotit s plným půllitrem. Poté Obervejr pronesl vestoje projev, v němž zdůraznil, že Vejři mohou být hrdí nejen na to, že jsou Vejři, ale také, že v Krumlově máme přírodní otáčivé divadlo, medvědy a město nikdy nebylo dobito husity. Pokáral hostinského, aby přestal vymetat pavučiny, když on mluví. A vypnul i rozhlas po drátě. Ten při svém projevu nechce překřikovat.

První krumlovská i krajská samoobsluha aneb vzpomínka krumlovského rodáka

Vyzval mudrlanta Vencu z podzámčí, povoláním úředníka, ať pohovoří o svém sepětí s dělnickou třídou a na nic nezapomněl. Času má na to dost, tak ať mluví pomalu. Venca, oblíbený hospodský povídálek, se napřed odebral pro inspiraci na záchod a aby tam i trochu omládnul. Pak ještě jednou, prý zapomněl to omládnutí spláchnout. Když se vrátil, povolil si kravatu a pravil, že při kádrových prověrkách byl na to sepětí taky tázán. Odpověděl jim prý povzneseným hlasem, že požívá den co den česnek a cibuli jako proletariát. Předsedkyně komise soudružka Máňa, známá drbna, co se z vrátné vypracovala na kádrovačku, uvedla na té prověrce, že Venca nekecá. Obojí je z něj sakrametsky cítit. Do posudku mu to sepětí bylo napsáno a Venca mohl úředničit dál jako kádrově spolehlivý a proletářsky nadaný. Pospával tedy dál sám v kancelářském kamrlíku při otevřeném oknu. O česneku a cibuli se v posudku kádrováci nezmínili, i když naléhal, aby nešetřili pochvalnými slovy. Rád by větší kamrdlík. Doporučili mu jít někam do JZD na brigádu, to že pak ještě do posudku napíšou. Odpověděl, že by ho velice potěšilo, kdyby si zabrigádničili s ním.

Dalším, který se připravil do řečnění, byl Silvestr, oblíbený městský dlaždič, potomek husitů, který má hlavu obtěžkanou vědomostmi. Leccos se při tom dláždění od lidí zadarmo dozví. Na minulé Vejrovské ideologické konferenci slíbil, že příště už konečně prozradí recept na nejlevnější, ale chutnou lidovou polévku. Důstojně povstal, rozhlédl se na všechny světové strany, pak začal pašácky povejrovsku klábosit: „Vyžebráte někde v sousedství několik krajíců chleba, podle toho jak velký hlad máte, a necháte je rozmočit v kastrolu s vodou. Jestli kastrol nemáte, nebudete ho kvůli tomu kupovat, to by byla blbost. Vypůjčíte si ho od sousedů a při té příležitosti je požádáte o vodu do něj, že vám doma ani nekápne. Také se u nich vody dostatečně napijete. Doma dáte kastrol s tím chlebem ve vodě na plotnu a ochutíte to solí a pepřem. Obojí si předem vyžebráte u socialisticky smýšlejících sousedů a socialisticky napakovaných. Můžete si potom doma popřát dobrou chuť. Nejčkon prosím váš dlouhotrvající potlesk. Tak do toho, Vejři!“

Velikonoční pomlázka