Finančně podpořit velešínské hasiče a domov s pečovatelskou službou se rozhodli učitelé velešínské střední školy.

Velešínská střední škola. | Foto: Deník/ Zuzana Kyselová

Pedagogové Střední odborné školy strojní a elektrotechnické Velešín tak v rámci boje proti COVID-19 pořádají mezi sebou interní sbírku. „Pojďme pomoct, vážení kolegové," vyzývá je iniciátor sbírky Miloš Vlasák. "Na řadu profesí dopadla tato krize fatálně, my zatím máme to štěstí, že můžeme pracovat, i když je to náročné. Finančně ale nejsme postiženi. Proto si myslím, že je to naše morální povinnost."