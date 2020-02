Architekt má pomoci zlepšit vzhled a uspořádání města. Pomůže při přípravách a úpravách rozvojových dokumentù a plánù, také uskutečnění stavebních nebo krajinářských projektù.

„Architekt by měl navázat na to, co jsme dělali minulý rok,“ říká starosta Velešína Petr Vágner. Tehdy nechali zpracovat studii zeleně a rozvoje města. Architekti vypracovali návrhy na vylepšení různých lokalit.

„A jde o to, aby někdo dohlížel na to, aby realizace té studie na sebe funkčně, prostorově, vzhledově i materiálově navazovala, aby městské části nebyly, jak se říká, každý pes jiná ves,“ říká starosta. Architekt bude také u realizace navržených lokalit a bude oponentem projektů a architektonických návrhů, které na město přijdou. „Výběrová komise už někoho z přihlášených zájemců vybrala, ale k tomu se musí ještě po první dekádě února vyjádřit rada města,“ sdělil Petr Vágner.