Velešín – Jen pět minut na výjezd mají od začátku roku členové jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce Velešín.

„Od Nového roku jsme začali fungovat v režimu JPO II., tj. Jednotka požární ochrany druhého stupně, do té doby jsme byli JPO III.,“ vysvětluje Petr Skřivánek, velitel družstva jednotky. „Hlavní změna je v tom, že namísto deseti minut musíme ze základny vyjet do pěti minut. Pečlivě plánujeme směny a musíme být vždy akceschopní.“



V sobotu před jedenáctou hodinou vyjela jednotka ve Velešíně k pacientovi se zdravotními potížemi, kam je vyslalo krajské operační středisko.



„U ženy jsme byli jako první, krátce po nás dorazil vůz Zdravotnické záchranné služby JčK a záchranáři si ženu převzali do své péče,“ dodal Petr Skřivánek.



Velešínští dobrovolníci zasahovali také u dvou dopravních nehod.

First responder

Jednotka velešínských dobrovolných hasičů je od srpna 2017 zařazena, jako jediní dobrovolní hasiči v okrese, do systému tzv. first responderů (tj. těch, kteří na místo zásahu mohou dorazit jako první) a její členové jsou proškolení v použití „áedéčka“ (AED, Automatického externího defibrilátoru). Od začátku roku navíc funguje jako Jednotka požární ochrany II. stupně, což znamená zejména to, že ze základny musí k zásahu vyjet do pěti minut.