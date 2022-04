A není se čemu divit, na celou rodinu tu totiž čeká spousta zábavy. Vybrat si lze z okruhů od dvou do čtyř kilometrů, neoblíbenějším cílem však zůstává zámecká zahrada, kde se nachází celkem osm kraslic (jedno odlovíte už cestou). Současně můžete pustiti i do řešení křížovky, odpovědi na otázky najdete na jednotlivých kraslicích. Letošní novinkou jsou cvrnkáliště, a tak pokud byste měli zájem se vrátit do svého mládi a zahrát si tuto hru, nutno nezapomenout doma cvrnkací kuličky.