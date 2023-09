Parta štamgastů se snaží zachránit Budvar před velkou vodní loupeží. To je v jedné větě námět nové hry, kterou ve světové premiéře a přímo v budvarské pivnici uvede Jihočeské divadlo. Šéfové jednotlivých souborů divadla na tiskové konferenci přiblížili také další novinky, které se připravují pro nadcházející sezónu: namátkou Beckham, GaGa nebo Rozum a cit.

V Budvaru se chystá Velká vodní loupež, přiblížila Martina Schlegelová. Jihočeské divadlo uvede i Beckhama nebo Cyrana. | Video: Deník/Zuzana Gabajová

Velkou vodní loupež přímo pro Jihočeského divadlo napsala Tereza Verecká, režírovat ji bude Zuzana Burianová. „Ve spolupráci s pivovarem ji budeme hrát v budvarské pivnici, v budově Malého pivovaru, ale ne dole v sále, který asi všichni znají, ale nahoře. Bude to limitovaná edice, ještě nevíme přesně, na jak dlouho budeme mít sál k dispozici, Budvar chystá rekonstrukci, proto doporučuji těm, kteří hru chtějí vidět, ať určitě neotálejí,“ přiblížila šéfka činohry a v lednu nastupující nová ředitelka celého Jihočeského divadla (JD) Martina Schlegelová.

Hra se bude hrát v několika cyklech, aby divadlo uspokojilo zájem diváků, který je podle šéfky činohry už dnes značný. Premiéra bude v polovině prosince.

Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová

Do letošní, už 104. sezóny, s novým jevištěm v historické budově, renovovaným po 33 letech, vstupuje divadlo s 15 premiérami. Sezónu zahájí 27. října činohra groteskou Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho v režii Janusze Klimszi. Opera start sezóny pojala nevýchovně a 30. října uvede v premiéře Nevýchovný koncert v režii T. O. Pilaře. Malé divadlo se ponoří do souborného díla Julese Verna. Verneovku odpremiéruje v režii Jiřího Jelínka 4. listopadu. Listopad bude patřit i baletnímu souboru, který 16. listopadu uvede na scénu Deník přání v choreografii Adama Sojky.

Prosinec bude ve znamení opery. Ve světové premiéře se diváci mohou těšit v režii T. O. Pilaře na novou operu z pera Jana Jiráska. Premiéra opery Komenský v hudebním nastudování Jiřího Štrunce připadá na 6. prosince. Závěrem roku si přijdou na své milovníci operetních melodií a muzikálů, které přinese koncertní provedení Opereta Gala. Podrobnosti najdete v tiskové zprávě ZDE.

Otáčko v premiéře uvede Rozum a cit Jane Austenové

Na otáčivé hlediště se chystá jediná premiéra, adaptace Jane Austenové Rozum a cit. „Je to klasický krásný romantický příběh o lásce a zradě, který do prostředí otáčivého hlediště krásně zapadá,“ doplnila Martina Schlegelová.

Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová

Na 3. listopad se chystá také Kupé na půdě. „Už máme hosty, jsou to Vojta Lavička, slavný hudebník romského původu, který už druhou sezónu účinkuje na otáčivém hledišti s Malým divadlem, společně s ním vystoupí David Košťák, nový dramaturg Malého divadla a během jedné až dvou sezón by se měl stát jeho uměleckým šéfem, proto ho chceme představit publiku,“ přiblížil šéf ateliéru 3D Vít Piskala.

Uplynulou sezónu shrnul Lukáš Průdek

K začátku každé sezóny patří i ohlédnutí za tou, která právě končí, a právě s tou jsou tradičně spojovány také nominace na celostátní Ceny Thálie. I v letošním roce mezi nimi zazněla jména umělců Jihočeského divadla: Věra Hlaváčková získala širší nominaci za roli Leni Riefenstahlové v inscenaci Leni. V této inscenaci se dostal do širších nominací i Tomáš Kobr za roli Johnyho Carsona. „A gratulujeme také Markétě Klaudové, která získala širší nominaci za roli Paminy v inscenaci Kouzelnáflétna,“ doplnila Lenka Cimlová Ostrá, vedoucí marketingu Jihočeského divadla.

Lukáš Průdek, který v lednu nastupuje na místo ředitele Dejvického divadla a jehož na místě šéfa Jihočeského divadla vystřídá Martina Schlegelová, shrnul letní sezónu na otáčivém hledišti. „Velkou událostí pro nás byla 18. července veřejná generální zkouška představení Ženy Jindřicha VIII. aneb Chudák král(em), která byla jednak benefičním představením pro Arpidu na projekt Arpida + Campus životních příležitostí, která letos slaví třicet let. My jsme dostali příležitost jim takto pomoc, většina částky z prodeje vstupenek z generálky šla na její účet. Zároveň představení navštívil pan prezident Petr Pavel s chotí a také pan hejtman. Máme radost, že se do jeho jihočeského programu, který nebyl zas tak dlouhý, vešla právě návštěva otáčivého hlediště.

Jedinou premiérou této sezóny byla taneční instenace Egon Schiele – autoportrét v choreografia Jana Kodeta a v režii dua SKUTR (Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský), současní umělečtí šéfové činohry Národní divadla. „Šlo o zcela autorskou taneční inscenaci, která vyžadovala velkou odvahu jak souboru, tak divadla, abychom do toho šli,“ svěřil se Lukáš Průdek. „O to víc nás těší, že ohlasy jak od odborné, tak laické veřejnosti jsou nádherné, zkrátka se to povedlo. A tak nás Egon Schiele – autoportrét čeká i příští rok.“

Milníkem v historii otáčka bylo podle ředitele JD natáčení Mesiáše. „Bylo důležité ne jenom proto, že ho natáčela Česká televize, za což jsem velmi rádi, ale že ho natáčela ve spolupráci s Unitelem, což je velká německá nahrávací společnost, jež natáčí např. ze salcburského festivalu, z jezerní scény v Bregenz nebo z vídeňské opery a my jsme se tak dostali do společnosti těchto kulturních hráčů. Věříme, že jsou otevřené dveře i k další spolupráci a je to velká příležitost, jak prezentovat nejen otáčivé hlediště, ale i naši uměleckou činnost v zahraničí.“

Petr Rychlý zranění odnesl bez následků

Při zkoušení druhého turnusu Jindřicha VIII. se na otáčivém hlediště zranila hlavní hvězda představení, Petr Rychlý. „Naštěstí jeho zranění nemá následky a zároveň bych chtěl pochválit vedení činohry za jejich vynikající systém záskoků, díky kterému jsme nemuseli ani jedno z představení rušit a druhý den už se hrálo. A díky si zaslouží i Tomáš Drápela, herci Jihočeského divadla, který záskok zvládl skvěle,“ poděkoval Lukáš Průdek s tím, že diváci se na Petra Rychlého a jeho Jindřicha VIII. mohou těšit i příští rok.

Celý program a anotace k premiérám naleznete na www.jihoceskedivadlo.cz.