"Lepší výhled při koncertě mít už asi nikdy nebudu!," pochlubil se Ivo Janoušek z kapely fotkou ze svého místa u harmonia, neboť během muzicírování kapely při Velkém čtvrtečním testování na koronavirus v Českém Krumlově měl před sebou město jako na dlani. "Život je někdy krásnej," dodal.

Jan Palkovič, zpěvák kapely, před jejich vystoupením v zahradě u hotelu Růže, kde kromě kamer nebyli žádní posluchači, protože koncert byl snímán a přenášen on-line, přiblížil činnost party muzikantů v době koronavirové pauzy.

"Zkoušíme pořád, každý týden jsme ve zkušebně a snažíme se oživit náš repertoár o nové věci, nové pecky a taky skládáme nové věci," popsal. "A také jsme se svými rodinami. Snažíme se jim věnovat hlavně o víkendech, protože jinak jsme většinu víkendů na pódiích. Takže je tato pauza určitě také k něčemu dobrá."

A zde na tomto koncertě předvedete už nějaké své novinky?

"Jedna novinka zazní, ale rozhodli jsme se, že pro jistotu zahrajeme osvědčené věci, které mají lidi rádi, na co jsou od nás zvyklí. Novinky si necháme na živé hraní."

Také jste se nechali otestovat?

"Ano, museli jsme se, zpěváci, nechat otestovat, abychom mohli zpívat bez roušek, takže testy máme všichni tři z kapely. Mám test negativní, takže mohu zpívat. Jinak roušek mám asi pět, střídám je, mám jednobarevné různých barev. Většinou chodím bez roušky, a to doma na zahradě. Mezi lidi teď moc nevyrážím.

Jak se těšíte na hraní při tomto Velkém testování?

"Jsem nervozní, takto jsme ještě nehráli, ale moc se těším. Jsme na to zvědaví. Bez posluchačů je to zvláštní. Ale snad to bude stát za to."