Takové hosty hotel Růže nejspíš ještě neměl. Jídelna se změnila tak trochu v provizorní nemocnici s řadou testovacích míst. Na nich se při odebírání krve zájemcům činily sestřičky krumlovské nemocnice. „Jsou tady paní vrchní z interního oddělení, děvčata z chirurgie i z dětského oddělení,“ představovala je hlavní sestra nemocnice Mária Vyhlidalová. „Moc lidí totiž neví, že třeba všeobecná sestra nemůže odebrat krev děťátku mladšímu tří let. Jsou tu ambulantní sestřičky z intenzivní péče z chirugie a interny, a já. Těšily jsme se a přišly jsme rády.“ Testování, které uspořádalo město s Nemocnicí Český Krumlov, laboratoří Nextclinic a novinářem Janem Tunou s pořadem A DOST!, se týkalo samoplátců, kteří chtěli zjistit, jak na tom s protilátkami proti viru jsou. Mezi nimi byla například Lena Tomanová s manželem. „Přišli jsme, protože muž měl asi v lednu příšerný dusivý kašel, byli jsme i na plicním. Já na kašel také trpím, tak jsme to zkusili.“

„A také proto, že za čtrnáct dní chci jet k mému devětaosmdesátiletému otci do Šluknovského výběžku, tak abychom měli jistotu, že mu tam něco nezaneseme. Kolem našeho domu jsou totiž samé hostely,“ dodala paní Lena z Českého Krumlova.

Po odběru už byla také Markéta Veselá z Chlumce. „Chci vědět, jestli třeba mám to štěstí, že už jsem imunní,“ svěřila se. „Vracím se totiž do práce. Od 25. května opět otevírám plavání s malinkými dětmi. Jsem ráda, že to takto zorganizovali. Je to pěkná akce.“

Veké testování v Českém Krumlově bylo charitativní a doprovázela ho řada koncertů populárních umělců, kteří vystoupili bez nároku na honorář. Koncerty v Seminární zahradě na pozadí úchvatné scénérie města a zámku se ale odehrávaly bez návštěvníků. Vystoupení mohli zájemci sledovat on-line.

„Toto je pokus o přímý přenos, kdy streamujeme, vysíláme přes ticket stream do éteru. Přenos od nás odebírá spousta společností nejenom v Čechách, ale i na Slovensku, a přes stream se na to mohou dívat lidi na celém světě,“ přiblížil místostarosta Českého Krumlova Martin Hák. „Koncerty nemohou sledovat diváci na místě, protože jsme pořád v nouzovém stavu. Přijede několik televizních štábů, vyvolali jsme trochu mediální humbuk. Snažíme se ukončit tu koronavirovou atmosféru a už to překlopit do kultury, zábavy a pozvánky do Krumlova. Touto akcí říkáme: Jsme připraveni, přijeďte, jsme naladěni a připravíme vám v Českém Krumlově fantastické zážitky a dovolenou. Zapadá to i do mezinárodní kampaně Světové Česko, kam Krumlov patří. Během léta se tu třeba bude odehrávat několik koncertů na lodích s Jihočeskou filharmonií v atmosféře Benátek.“

Velké testování znělo Krumlovem od 17 do 21 hodin. Vyšetření stálo 1 199 korun, z nichž 125 korun poputuje na podporu českokrumlovské nemocnice, podporu kultury ve městě a úhradu nákladů města spojených s koronavirovou krizí. Svým vystoupením diváky potěšili například místní kapela Chlapi sobě, Ondřej Ruml, pěvkyně Dagmar Pecková, hudebník Ondřej Gregor Brzobohatý, Xavier Baumaxa či Vasilův Rubáš.