Velkým autům jsou parkovací místa v Krumlově úzká. Policie ťukance řeší běžně

Dva a půl metru na šířku, u Teska někde i jen 2,4 metru, to je šířka parkovacích míst u obchodů v Českém Krumlově. Pro starší osobní auta dostačující, u takového džípu nebo velkého SUV už ale řidič a pasažéři mají co dělat, aby na svém nebo sousedním autě „neťukli“ lak. To pak přichází na řadu pomoc policie a také pojišťovna.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Parkoviště u krumlovských obchodů splňují současné normy, parkovací místa jsou 2,5 metru široká. Větší auta to ale mají s odřenýma ušima. | Foto: Deník/Zuzana Gabajová

Podle jihočeského policejního mluvčího Milana Bajcury jak drobné, tak i větší karamboly na parkovištích zaměstnávají policii přímo na „místě činu“, občas se ale v policejní svodce objeví i žádost k veřejnosti o spolupráci. „Stává se, že řidič, který škodu způsobil, ujede z místa,“ potvrdil mluvčí s tím, že původce karambolu nepočká na majitele poškozeného vozu ani neoznámí škodu majiteli nějak jinak. Policii pak nezbývá než hledat pachatele třeba i pomocí záznamů z kamer na parkovištích nebo svědectví dalších řidičů. Podobnou zkušenost má za sebou i řidič Pavel Ševčík, který přijel nakoupit do českokrumlovského Penny Marketu. „Mám berlingo a to má skoro dva metry na šířku a asi čtyři a půl metru na délku. Já jsem na parkovišti, pokud vím, zatím neodřel nikoho, ale pár různobarevných šrámů na náraznících už mám, jednou jsem měl dokonce i proraženou masku,“ přiznal. „Já to ale nehlásil, všiml jsem si toho pokaždé až doma a ani netuším, jak jsem k tomu přišel,“ dodal. Zásah roku se odehrál ve Větřní. Dostali ho hasiči za zvládnutí požáru v papírně Podle normy ČSN 73 6056, jež platí od roku 2011, musí mít parkovací místa v Česku minimálně 2,5 m na šířku a kolmá stání 5 m na délku. Podle odborníků z inzertního auto-moto webu TipCars.com jsou ale tyto rozměry už dnes zastaralé. Auta totiž v posledních letech narostla do šířky i délky o 20 i více centimetrů. „Vždyť třeba současná a hodně rozšířená Škoda Octavia má přes 180 cm na šířku a téměř 470 cm na délku. To už kolem ní moc volného místa na parkovacím stání nezůstane, když se parkoviště stále stavějí podle normy z doby, kdy bývala auta o dost menší,“ říká ředitel TipCars.com Marek Knieža. „Moderní auta disponují výrazně většími deformačními zónami, silnějšími dveřmi nebo třeba výrazně rozšířenými sloupky.“ Pojišťovna loni v kraji evidovala přes 400 poškození jiným autem Tiskový mluvčí pojišťovny Kooperativa Milan Káňa potvrdil, že poškození jiným vozidlem, např. na parkovišti obchodních center, je velice frekventovaný typ hlášených škod. „Ročně vyřizujeme několik tisíc podobných událostí. V roce 2021 jich bylo 8 490, loni už 9 610. V roce 2019, tedy před covidovou epidemií, to bylo 10 364 škod. Můžeme tedy říci, že v posledních dvou letech počet těchto škod roste a postupně se vracíme na úroveň před covidem.“ Jedná se podle něj o menší, tzv. plechové škody: poškrábaný lak, poškozené blatníky, dveře nebo nárazníky, kde se průměrná škoda pohybuje okolo patnácti tisíc korun. Co se týká Jihočeského kraje, v minulém roce Kooperativa evidovala 423 škod.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu