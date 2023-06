Teploměr ve vodě ukazoval ráno 21 °C a azurově modrou hladinu rozčísla první plavkyně. Venkovní bazén ve Větřní zahájil přesně v polovině června provoz. Otevřeno má i koupaliště Kaplice. Bazén ve Velešíně je připraven, otevřít by měli o víkendu.

Venkovní bazén ve Větřní je otevřený od 15. června. Jako první si v letošní sezóně přišla zaplavat Petra Zemanová-Votýpková (na snímku). | Foto: Deník/Zuzana Gabajová

„Krásná voda, loni byla při zahájení provozu studenější,“ pochvalovala si Petra Zemanová-Votýpková, první návštěvnice letošní letní sezóny na plovárně ve Větřní, když si v prázdném bazénu zaplavala. „Chodívám sem pravidelně dopoledne, to si člověk opravdu pohodově zaplave. Vlastně se divím, že tu jsem sama.“

Předpověď počasí o víkendu slibuje teploty nad 20 stupňů, v neděli dokonce 24 °C, a tak bude plavců rychle přibývat. Občerstvení v areálu plovárny bylo první den sezóny zavřené, provozovatel ho otvírá až s vyšším počtem návštěvníků. „Krytý bazén a sauna mají v době, kdy je venkovní koupaliště otevřené, odstávku, personálně pokrývám buď jedno, nebo druhé,“ vysvětlil Petr Homer, strojník a plavčík v jedné osobě.

Koupací sezónu zahájilo i Koupaliště Kaplice, první plavci si užívali přírodního bazénu s vodou o teplotě přes 20 °C, zatímco malé děti lákalo hlavně kruhové koupaliště. „Dokončili jsme novou chill-out zónu, která je primárně určená na večerní akce nebo na firemní večírky,“ přiblížil jeden z provozovatelů koupaliště Marek Malický. Na koupališti je i nová nafukovací trampolína, kterou hned po otevření obsadila omladina.

Vstupné na přírodní koupaliště v Kaplici je zdarma, ve Větřní zaplatí dospělý za celý den (od 10 do 20 hodin) 100 Kč, děti od 3-15 let a ZTP 80 Kč.

Krumlovský krytý bazén při venkovních teplotách nad 25 stupňů otvírá venkovní terasu u malého i velkého bazénu ke slunění, pravidelná odstávka je naplánovaná od 21. 8. do 4. 9. Velký bazén je otevřený ve všední dny od 6 do 8 hodin a poté zhruba od 12 do 21 hodin, v pondělí je zavřeno. O víkendech má otevřeno od 13 do 21 hodin. Podrobnosti najdete na webu bazénu.