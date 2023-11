/FOTO, VIDEO/ Zimní stadion v Českém Krumlově na Chvalšinské otevřel zase po roce své brány pro veřejnost a hned o prvním víkendu ho zaplnily davy bruslařů. Podívejte se, kdy se v listopadu bude bruslit.

Veřejné bruslení na zimním stadionu v Českém Krumlově. | Video: Deník/Zuzana Gabajová

O nadcházejícím víkendu je v sobotu 11. listopadu bruslení od 17 do 19 hodin, v neděli od 13.45 do 15.45. O svátku 17. listopadu se bruslí dokonce dvakrát: od 10 do 12 hodin a od 14 do 16 hodin.

O dalším víkendu bude sobotní a nedělní bruslení ve stejných časech (sobota 18. 11. od 17 do 19 h, neděle 19. 11. od 13.45 do 15.45, o tom další začíná sobotní bruslení o patnáct minut později, nedělní je ve stejném čase (sobota 25. 11. od 17.15 do 19.15, neděle 26. 11. od 13.45 do 15.45).

Děti do 6 let zaplatí 30 korun, ti starší 60 korun. Jakékoli brusle na stadionu vám i nabrousí, za 100 Kč nový pár a za 80 Kč používaný. A kdo nemá brusle, nemusí zoufat, jsou tam k zapůjčení, a to za 50 korun na dvě hodiny. Dámské ve velikostech 32 až 41 a pánské ve velikostech 32 až 46.