K čtvrtku 24. března jich ve městě bylo zaregistrováno 261. „Od ukrajinských rodin stoupla poptávka po oblečení, proto jsme spolu s Charitou Kaplice uspořádali sbírku,“ uvedla vedoucí městského odboru sociálních věcí a péče Pavlína Bláhová. „Pochopitelně jsme tuto potřebu očekávali, ale až do minulého týdne ta poptávka nějak nebyla. Bylo to jako dusno před bouřkou,“ usmívala se.

„Pak se vlna poptávky vzedmula. Tak jsme spolu s Charitou operativně a velmi narychlo vyhlásili třídenní sbírku obuvi a ošacení pro ukrajinské uprchlíky.“ Její výsledek byl k vidění v kulturním domě. Celý vestibul zabíraly stoly s hromadami šatstva a jiných věcí. Lidé po tři dny ochotně nosili věci do Charity Kaplice, kde sbírka rychle rostla. Ve středu ji městská policie navozila do kulturního domu. Třídění věcí se ujaly pracovnice sociálního odboru a infocentra. „Ve středu odpoledne jsme sem nasměrovali ukrajinské uprchlíky,“ líčila Pavlína Bláhová. „Mohli si přijít vybrat, co by se jim hodilo, od 13 do 16 hodin a ve čtvrtek od 10 do 13 hodin. Hodily se i kočárky, povlečení, ručníky. Kromě toho jsme na odboru několika skupinám vydali potravinovou pomoc. Na té spolupracujeme s potravinovou bankou kraje.“

Věcmi vzalo zavděk několik desítek ukrajinských uprchlíků, přijela i rodina z Věžovaté Pláně. „Je to prvotní pomoc, protože mnoho z nich přišlo s jednou taškou,“ řekla Pavlína Bláhová.

„Nemají pro sebe a děti nic na převlečení, po umytí třeba jeden ručník. Jsou proto rádi, že mají něco na vystřídání. Je to pomoc na dobu, než se zabydlí, stabilizují, než si vyřídí vše potřebné včetně humanitární dávky. U nás na odboru je pro ně k dispozici balíček potravinové pomoci a individuálně podle jejich potřeb dostanou pro děti i pleny a podobně. Snažíme se s rodinou v rámci jazykových možností domluvit. Jsme také v kontaktu s Re-use centrem Kabinet Kaplice, kam lidé nosí věci, které již neužijí a Kabinet je prodává dál. Je to takový sociální podnik, který tímto způsobem nepotřebné věci recykluje. Takže maminky z Ukrajiny třeba potřebují sušák na prádlo, žehličku, dva kočárky, Kabinet to vyhlásí přes své facebookové stránky a lidi pomohou. Spolupráce s nimi je úžasná, stejně jako s nábytkovou bankou, skvělá je spolupráce s potravinovou bankou Jihočeského kraje. Dělají obrovskou službu, klobouk dolů, jejich skvělé pomoci si hrozně vážíme.“

Ukrajinští uprchlíci jsou rozeseti ale v jiných obcích a osadách ve správním obvodu Kaplice jako obce s rozšířenou působností, takže celkem je v oblasti registrováno kolem tří set Ukrajinců, k tomu ti, kteří registrací ještě neprošli. Většina z nich je ubytována po známých, příbuzných, protože podniky na Kaplicku Ukrajince zaměstnávaly ještě před válkou. Někteří našli útočiště také v evangelické modlitebně Archa nebo městských prostorách. „Počet ukrajinských uprchlíků se rychle mění, protože přicházejí noví, jiní zase odcházejí,“ uvedl starosta Kaplice Pavel Talíř. „Kapacitně jsme pro příjem dalších už docela na hraně, ale pro případ nouze hledáme místo pro dalších 99 uprchlíků, které nám, když to bude třeba, přidělí kraj. Hledáme ubytování, aby nemuseli být třeba v tělocvičně. Sehnat ta místa není nijak jednoduché, jelikož město prostory nemá.“