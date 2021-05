Muzeum veteránů v Nové Bystřici je prvním a největším muzeem amerických automobilů v Čechách. O uplynulém víkendu tam dorazilo asi 250 lidí. Expozice nabízí přes padesát vozů a dalších 115 je v depozitu.

Veteran Muzeum Nová Bystřice má mezi exponáty opravdové skvosty. | Foto: Archiv muzea

„V depozitu máme vozy, které vídají jen VIP návštěvy. Muzeum chceme rozšířit o další dvě haly. Pro expoziční účely to bude otevřené minimálně za tři roky, výroba expozice bude trvat. Už máme ale příslib, že se muzeum rozšíří. Sídlíme v prostorách bývalé textilní továrny,“ sdělil kurátor sbírky Pavel Janouš s tím, že po „převratu“ se do prostor nastěhovala firma, která vyráběla deky. „Po jejich krachu prostory odkoupilo město, ale nesehnalo využití. My jsme si řekli, že by nebyl špatný nápad, mít zde muzeum,“ přiblížil minulost novobystřického muzea.