Jak již Deník informoval, z asi 700 hus tam uhynulo zhruba 70 ptáků. Jde o vysoce patogenní virus H5N1, který je potenciálně přenosný na člověka. V Byňově je jediný šlechtitelský chov hus v České republice, který provozuje Rybářství Nové Hrady. V chovu je asi 5000 ptáků.

Firma zde husy chová ve volném zasíťovaném výběhu s přístupem na rybník. Chovatel podle mluvčího krajské veterinární správě Petra Vorlíčka nahlásil zvýšený úhyn hus, a to téměř sedm desítek ptáků. "Proto bylo hejno okamžitě uzavřeno do vnitřních prostor hospodářství. Veterinární inspektoři provedli na místě šetření, při kterém zjistili, že zbývající drůbež vykazuje příznaky typické pro ptačí chřipku. Odebrali vzorky a odeslali je k vyšetření do Státního veterinárního ústavu. Vyšetření následně potvrdilo, že se jedná o vysoce patogenní ptačí chřipku subtypu H5N1. Drůbež se pravděpodobně nakazila od volně žijících vodních ptáků," sdělil mluvčí SVS.

"Pro chov to znamená dost velký problém. Dělaly se výtěry, vyšetřili jsme kontaktní chovy a na základě výsledků uvidíme, jak budeme postupovat dál," řekl ČTK ředitel jihočeské veterinární správy František Kouba. Když se ptačí chřipka prokáže v chovech plošně, budou dopady nedozírné, míní ředitel Rybářství Nové Hrady Lubomír Zvonař.

V jižních Čechách se potvrdila ptačí chřipka v polovině listopadu také v malochovu v Dolní Lhotě u Stráže nad Nežárkou na Jindřichohradecku. Bylo zde utraceno na čtyřicet slepic a kohoutů a veterináři zde vyhlásili ochranná pásma. V tříkilometrovém jsou dva velkochovy, kde je přes 100 000 ptáků.