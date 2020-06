Opustil tento svět v neděli večer po dlouhé těžké nemoci, obklopený svou rodinou. Bylo mu 68 let.

Pavel Štindl byl dlouhodobý komunální politik, prošel pozicemi zastupitele, radního až po post místostarosty, na kterém pracoval posledních deset let.

„Určitě bude chybět nejenom pracovníkům radnice, ale také obyvatelům Větřní,“ je přesvědčen starosta Větřní Antonín Krák. „Protože pro město a lidi v něm žijící toho udělal opravdu mnoho. To je vidět i v rozkvětu města Větřní.“

Pavel Štindl se například zasadil o to, aby obec získala statut města, což se 19. ledna roku 2017 opravdu podařilo.

„Byl to nejenom můj kolega, ale také můj kamarád. Všichni ho respektovali,“ vzpomínal s dojetím Antonín Krák. „Uměl každému naslouchat, vyslechl vše vždycky až do posledního slova. Pral se s nemocí a prakticky až do poslední chvíle pracoval pro blaho města, a to i v době pandemie koronaviru, i když pro jistotu raději z domova. A prostřednictvím internetu nechyběl při jednáních krizového štábu. Až do poslední chvíle měl úsměv na tváři a nápady, co by se dalo a mělo ve městě zlepšit.“

Pavel Štindl zesnul v rodinném kruhu. Rodina, kolegové, přátelé a známí se s ním rozloučí v pátek od 10 hodin v obřadní síni v Českém Krumlově.