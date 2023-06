/VIDEO/ Tři miliony jednorázově, dvacet tři milionů do městské kasy během dalších dvaceti let a dvaadvacet milionů občanům. To je ve stručnosti nabídka, se kterou přijel zástupce karlovarské Nové Energie s. r. o. Josef Urbich do Přízeře u Rožmberka nad Vltavou za občany. Firma by chtěla v kopcích mezi Rožmberkem nad Vltavou, Vyšším Brodem a Větrnou postavit tři obří větrné elektrárny a vyčíslila kompenzace, které by za znehodnocení pohledu do krajiny, hluk a další negativa nabídla.

Co na záměr Nové Energie postavit tři větrné elektrárny u Přízeře řekli občané okolních obcí. | Video: Deník/Zuzana Gabajová

S velkým nadšením lidí z Přízeře a okolí se zástupce Nové Energie s. r. o. ovšem nesetkal. Na sešlost, kterou uspořádala rožmberská radnice v čele se starostou Bohuslavem Čtveráčkem, se sjeli i lidé z Malšína, Ostrova a dalších obcí, které nespadají pod Rožmberk, ale pod Vyšší Brod. Právě oni by měli tři větrníky, které by sahaly do výšky téměř 250 metrů, jako na dlani.

Po zhruba hodinové prezentaci projektu stavby trojice elektráren firmou, jež je dceřinou společnosti německé Meridian GmbH a v Česku zatím žádnou větrnou elektrárnu nemá (v Evropě jich má padesát), vypukla diskuse s občany.

„My jsme tu před třemi lety koupili dům, okna jsem si udělali k jihu, abychom měli výhled do krajiny, a teď bychom měli koukat na tři větrníky? Při koupi jsme vůbec netušili, že by se tu mohlo něco takového stavět, a pozvánku na prezentaci jsme dostali před týdnem do schránky, nebyla ani vyvěšená na úřední desce obce,“ postěžoval si občan Přízeře, jehož dům stojí na kraji obce, přímo proti místu, kde by elektrárny měly vyrůst.

Vizualizace umístění elektráren od firmy Meridian. Vpravu je Rožmberk, vlevo od něj Přízeř. Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová

S vizualizací toho, jak by jedna z elektráren narušila výhled do kraje také z Jakobínky a Anglické věže hradu Rožmberk, přišla kastelánka Andrea Čekanová. „My čas počítáme na staletí, proto jsem se pozastavila nad tím, že je nám zde prezentován jen dvacetiletý horizont,“ řekla. „Lhostejné nám to rozhodně není. Je to hodnota, kterou si málokdo v porovnání s penězi uvědomuje. S Národním památkovým ústavem tento projekt nicméně zatím nikdo neprobíral, takže to z této stránky to nijak zatím komentovat nemohu,“ vysvětlila.

Větrná elektrárna by narušila pohled do krajiny i z Jakobínky a Anglické věže hradu Rožmberk. Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová

„Nejvíc vizuálně budou poškozeny obce Malšín, Ostrov, Horní i Dolní Jílovice, Kyselov, Vyšší Brod a vy tu mluvíte o kompenzacích pro Rožmberk. Jakou kompenzaci ale dostanou ony?“ podivil se při debatě Michal Reich z Malšína.

„Já jsem na Ostrově a koukala bych na to přímo z oken!“ ozvala se další občanka Malšína, resp. jeho části Ostrov. Právě na Malšíně občané stavbu větrných elektráren od stejné společnosti před dvěma lety odmítli. „Nechci žádnou kompenzaci, prostě to tam nechci. Odstěhovala jsem se tam z paneláku, do přírody, kterou miluju. Stačí mi, když jedu na Brod a musím koukat na větrníky do Rakouska. Ráno vyjdu z domu a koukám do krásné krajiny, a vy chcete, abych koukala na vrtule.“

Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová

„Občané z Malšína a Ostrova mají zákonný způsob, jak do schvalovacího řízení vstoupit, dnes jsme tu proto, aby se s tou tematikou seznámili občané Přízeře,“ upozornil na debatě starosta Čtveráček s tím, že město, resp. zastupitelé nalezne způsob, jak přezkoumat názor veřejnost. „Pokud zjistíme, že jsou projektu občané nakloněni, budeme muset prozkoumat poměrně komplikovanou smlouvu se společností Nová Energie. V té se město zaváže k tomu, že nebude v budoucnu dělat kroky, které by aktivně zabránily výstavbě těch elektráren,“ nastínil, co by se dělo dál. Firmu by pak čekalo posouzení vlivu na životní prostředí, tzv. EIA, stavební řízení a další procesy. Město Rožmberk by zároveň nejspíš muselo schválit změnu územního plánu.