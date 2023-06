Bezmála dvě stě padesát metrů do nebe mají čnít tři větrné elektrárny, které by mohly vyrůst nedaleko Vyššího Brodu. Vidět mají být i z Přízeře, části Rožmberka nad Vltavou, a právě tam dnes mají namířeno občané obou měst a okolí. V úterý 27. června od 17.30 se v přízeřské hasičské zbrojnici totiž koná veřejná prezentace projektu, za kterým stojí firma Nová Energie, s. r. o., člen německé skupiny Meridian, GmbH.

S podobným projektem přišla firma před několika lety i do Malšína, tam ale lidé řekli větrníkům zcela jasné ne, a tak ze stavby sešlo. Tam chtěla Nová Energie postavit čtyři větrníky v lokalitě Horní Okolí. Zastupitelé záměr společnosti odmítli (resp. neschválili změnu územního plánu, která by vedla k dalším jednáním) i přesto, že by si Malšín výstavbou přišel na milion Kč za každou větrnou elektrárnu při jejím uvedení do provozu. A nejen to: po dobu životnosti elektráren, tzn. minimálně po dobu 20 let, by dostával každý rok 200 000 Kč za každou provozovanou elektrárnu, 100 000 Kč jako kompenzaci za využití přístupových cest a minimálně 50 000 Kč jako přímou investici do zájmových spolků, sdružení a podobně.

Větrníky elektrárny nad Malšínem k nebi čnít nebudou

Elektrárny nad Vyšším Brodem, v katastrálním území Horních Jílovic, mají být podle oficiání pozvánky na prezentaci podepsané starostou Rožmberka nad Vltavou Bohuslavem Čtveráčkem tři: západně od Žumberka, severozápadně nad Žumberským kopcem a u Hořipné. Výška tubusu je 166 metrů, délka lopatky 79 metrů, výkon je 6,2 MW. Investor už má údajně dohodu s majitelem pozemků a realizace by, v optimistické verzi, měla začít za pět let.

Investor Rožmberku nad Vltavou nabízí jednorázově 3 miliony a dalších dvacet let 1 milion Kč ročně obci a 1,12 milionu Kč občanům. „Pokud dojde k dohodě s městem, tak teprve zahájí proces posouzení vlivu na životní prostředí. Projekt bude pravděpodobně pokračovat i v případě, že nedojde k dohodě s městem,“ píše starosta Bohuslav Čtveráček s tím, kompletní tištěná prezentace je k nahlédnutí na městském úřadě.