Tenisový kurt si rezervujte na tel. 722 887 492 u služby na bazénu.

Rekonstrukce tenis-centra na jihu Čech trvala rok a půl. Původní šatny šly k zemi, nemělo cenu je opravovat, a městskou kasu vyšla celá obnova, včetně nové budovy a terénních úprav, na 8,5 milionu Kč bez DPH. „Kurty jsou určené jak pro Větříňáky, tak pro sportovce z okolí. Mívali jsme tu spoustu tenisových talentů a určitě se najdou i do budoucna,“ doufá starosta Větřní Antonín Krák (ČSSD). „Díky patří hlavně zastupitelům, kteří potřebnou částku na obnovu areálu schválili.“

Areál zatím nemá svého „tenisového“ správce, pod palcem ho má Jiří Kubík, který je vedoucím nedalekého bazénu, resp. letního koupaliště. „Objednat se na hru mohou lidé u služby na bazénu na telefonním čísle 722 887 492. Tam si také vyzvednou klíče od areálu i od šaten,“ přiblížil.

V zimě bruslení?

Pamětníci ve Větřní ještě dnes rádi vzpomínají na to, jak se v zimě na provizorním „zimáku“ bruslilo. Šlo to, jen když mrzlo, žádné chlazení pod kurty není, a bylo třeba kurty polévat vodou. „Jestli v zimě budeme moct plochu ledovat, bude záležet hlavně na počasí. Pokud to půjde, rádi bychom této možnosti v budoucnu využili,“ dodal starosta.