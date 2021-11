Ve Větřní by chtěl žít každý, říká s nadsázkou Antonín Krák. Starosta téměř čtyřtisícového města na Vltavě, které leží pár kilometrů od Českého Krumlově a ve svém fondu má neuvěřitelných osm stovek městských bytů, dostává v poslední době na stůl denně jednu žádost o přidělení bytu.

Zrenovované bytové domy ve Větřní. To má ve svém majetku téměř osm stovek bytů. | Foto: Jaroslav Vojtíšek

„Velmi nás to těší, každý den to je kolem pěti žádostí nejen z celého Českokrumlovska, ale i z ostatních koutů kraje, třeba i z Třeboně,“ říká. Je mu jasné, že to není kvůli tomu, že se všichni do Větřní, které je známé i svou početnou romskou komunitou, zamilovali. „Důvody známe. Je zde plná infrastruktura, máme co nabídnout: obchody, lékaře, služby, restaurace i společenské a sportovní vyžití. Velká výhoda je i v tom, že jsme kousek od Českého Krumlova, kam lidé jezdí jak za prací, tak za dalšími službami, sportem a kulturou.“