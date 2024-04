Muzika, tanec, skvělá bašta. Ve Větřní slavili Mezinárodní den Romů

Když se tahle parta rozhodne uspořádat něco výjimečného, můžete vzít jed na to, že to bude stát za to. Romové ve Větřní o víkendu vůbec poprvé slavili Mezinárodní den Romů a všem, kdo mezi ně přišli, dokázali, že se mají čím pochlubit nejen na poli kulturních tradic, ale například i v kuchyni.

Romové ve Větřní se pochlubili nejen bohatým kulturním programem, ale i výbornou kuchyní. | Video: Deník / Hana Svítilová