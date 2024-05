S dobrou zprávou přišel starosta města Větřní Antonín Krák. „Máme nového obvodního lékaře, na spolupráci jsme se domluvili s českokrumlovskou nemocnicí,“ vysvětlil.

Dobrá zpráva pro Větřní, od června tam bude ordinovat nový praktický lékař pro dospělé. | Foto: Deník/Zuzana Gabajová

Rada města by zároveň měla co nevidět schválit bezplatnou zápůjčku ordinace. „Teď tam probíhají poslední přípravy, včetně čekárny, a v červnu to můžeme spustit,“ říká starosta.

Nový lékař je zaměstnancem nemocnice Český Krumlov, a. s., a slouží i v jejích ordinacích. „Bereme to jako výpomoc pro Větřní, náš lékař by tam měl sloužit zhruba dva dny v týdnu,“ potvrdila Karla Kolouchová za nemocnici. „Prošli jsme výběrovým řízením, máme sjednané smlouvy se zdravotními pojišťovnami.“ Dodala, že nemocnice pro ordinaci také zajistila zdravotní sestru.

Poté, co se ordinace rozjede, by mohlo dojít i na případné úpravy provozu podle potřeb pacientů a naplnění ordinace.