"Konečně si všichni uvědomíme zranitelnost globálního světa. Poznáme, jak důležitá je fungující rodina, obec, kraj a stát," říká. "Nežehrejme na omezování osobní svobody. Naopak. Zkusme v omezujících opatřeních vidět svobodnou vůli k sounáležitosti a zodpovědnosti, bez kterých není světla na konci tunelu. Buďme trpěliví, vzájemně vlídní a pomáhejme potřebným."

ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

V době celostátní karantény se i Větřní snaží pomáhat, co to jde. Jedním z opatření je stále otevřená školka. "Nevím, jestli nejsme poslední na Krumlovsku. Chceme ji udržet otevřenou co nejdéle, aby mámy dětí, které pracují v nemocnicích nebo v obchodech mohly chodit do práce," vysvětluje.

Větřní podle nařízení omezilo chod úřadu, otevřeno je v pondělí od 8 do 11 a ve středu od 14 do 17, aby se na úřad alespoň jeden den v týdnu dostali i ti, co dopoledne pracují. Telefonní číslo na podatelnu je 380 732 373.

Kromě toho, že se město snaží neprodleně informovat o všech nařízeních předpisech a možné pomoci. "Využíváme k tomu i městský rozhlas, webové stránky našeho města a Úřední desku města Větřní."

Pro Větříňáky pokračuje vaření ve školní jídelně s následným výdejem obědů do jídlonosičů. Prodej "z okna" zajišťuje také restaurace Slavie a pension Regina, ten dokonce jídlo rozváží. "Pro seniory a invalidní osoby zajišťujeme rozvoz obědů a nákupů nezbytných potravin a léků naší pečovatelskou službou posílenou o posádky našich Služeb města Větřní či místních dobrovolných hasičů, za což jim velice děkuji," dodává starosta. "Začali jsme zároveň plošně dezinfikovat prostory výdejen jídla, lékařských čekáren, pošty, místních obchodů, našeho úřadu a pečovatelských domů."

S rouškami jsou na tom i ve Větřní špatně. "Po večerech je šijí pečovatelky, ale ty zdravotnické se mi sehnat zatím nepodařilo, ani na kraji," dodává starosta, který je i krajským radním.

Větřní nabízí lidem nad 65 let a občanům zdravotně hendikepovaným službu nákupu a donášky základních potravin a hygienických potřeb. Objednávky se přijímají od pondělí do čtvrtka od 8 do 12 hodin na telefonu 727 857 867 nebo e-mailem podatelna@mestovetrni.cz.