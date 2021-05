S návrhem přišla společnost Meridian Nová Energie, která se zaměřuje na budování obnovitelných zdrojů energie, a to zejména v oblasti fotovoltaiky a větrné energie. V Malšíně chtěla postavit čtyři větrníky v lokalitě Horní Okolí.

Společnost představila projekt obci už na podzim. Vedení obce chtělo ale nejprve znát názor obyvatel, vyzvalo je k diskuzi a zvažovalo i referendum. Mezitím zastupitelé sbírali další informace. Eventuální výstavba však od samého počátku vzbuzovala bouřlivé emoce mezi místními, ale i lidí z okolí. Za zbytečnou hysterii to na zasedání zastupitelstva obce na konci března, na které dorazili i lidé například z Bohdalovic, Světlíka, Suši či Frymburka, označil starosta Josef Fatura a zdůraznil, že jde pouze o záměr předložený k veřejné diskuzi. Zastupitelé získané informace i názory obyvatel vyhodnotili a výsledek byl jasný. „Naprostá většina lidí zaujímá negativní postoj,“ shrnul na zastupitelstvu Josef Fatura.

Obec tedy záměr společnosti Meridian Nová Energie odmítla, a to i přestože by si výstavbou přišla na jednorázovou částku milion korun za každou větrnou elektrárnu při jejím uvedení do provozu. Dále společnost Meridian nabídla každoročně po dobu životnosti elektráren, tzn. minimálně po dobu 20 let, částku 200 000 korun ročně za každou provozovanou elektrárnu, 100 000 korun ročně jako kompenzaci za využití přístupových cest a minimálně 50 000 korun ročně jako přímou investici do zájmových spolků, sdružení a podobně. V případě, že by větrná elektrárna či její část byla umístěna na pozemcích obce, byla by celková kompenzace ještě vyšší v závislosti na rozsahu využití obecních pozemků.

Odpůrci výstavby větrných elektráren, kteří za nejcennější devizu Malšína považují především krásnou okolní přírodu a krajinu, argumentovali nízkou větrnou vydatností v oblasti Horního Okolí, která byla patrná z větrné mapy ČR na informačním letáku pro obyvatele obce. Dále negativním vlivem na ekosystém, obavami ze snížení cen okolních nemovitostí v důsledku hluku, či razantním zásahem do krajinného rázu.

„Větrníky byly navrženy na pozemku soukromého vlastníka, se kterým byl investor domluvený. V těch místech by větrníky nebyly pro obec vizuální problém,“ upřesnil starosta Malšína Josef Fatura. „My jsme po veřejné diskuzi na zastupitelstvu pouze jednali o tom, jestli pro stavbu větrníků schválíme změnu územního plánu, což je první krok k tomu, aby mohla případná další jednání pokračovat. Tuto změnu územního plánu na základě veřejného mínění zastupitelstvo neschválilo.“ Tím jednání společnosti s obcí o výstavbě větrných elektráren skončilo a společnost se k tomu již nechce vyjadřovat.

Zuzana Kyselová,Lada Sojková