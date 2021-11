Testování kvůli koronaviru v pondělí 8.11. opět neminulo žáky základních a středních škol. Testům se nevyhnuli ani neočkovaní učitelé. Těch je ale v celkových počtech jen zlomek.

V českokrumlovské Základní škole Plešivec jsou momentálně v karanténně dvě třídy žáků, kteří by se však během tohoto týdne měli vrátit zpátky do školních lavic. Vedení školy ví, jak je na tom ohledně proočkovanosti kvůli covidu personál školy, nicméně přesné údaje sdělovat nechtějí. „Kdo z pedagogů se nechal naočkovat, je podle mě soukromá věc, a my nemáme povinnost se jich na to ptát,“ míní ředitel školy Lukáš Boháč. „Samozřejmě dbáme na to, aby zaměstnanci a pedagogové dodržovali všechna aktuálně platná nařízení a chovali se odpovědně.“

V Základní škole Vyšší Brod je většina učitelů proočkovaná. Pouze několik učitelů ne, většinou však ze zdravotních důvodů. „To nekomplikuje život škole, ale především těmto pedagogům, protože pro ně to znamená, že musí být v respirátorech i ve třídách,“ říká ředitelka Vanda Kotálová. „To je ale vlastně jediný rozdíl mezi učiteli neočkovanými a učiteli po vakcinaci. Protože stejně všichni musíme mít respirátory všude ve společných prostorách, ať se pohybujeme kdekoliv, to znamená i ve sborovnách a kabinetech. Takže se to moc neliší.“ Vyšebrodské škole se daří covidu úspěšně vyhýbat a ani v současnosti není žádná třída uzavřena kvůli karanténě.

V kaplických základních školách je rovněž po očkování většina učitelů. "Těch neočkovaných je hodně málo," souhlasila ředitelka ZŠ Fantova Jana Drdáková. Ve Fantovce před nedávnem s covidem bojovali. "Před prázdninami jsme měli v karanténě dost žáků druhého stupně, ale teď už je to dobré. Nyní už zase všechny třídy fungují," ujistila ředitelka.