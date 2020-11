Momentálně se její výška zvedla o necelých 13 metrů, neboť na jejím vršku přibylo nové patro. Dělníci staví hrázděné patro a krov velké věže.

Tvrz Tichá: Celková výška konstrukce je 25 metrů až ke špici krovu. Je odtud pěkný výhled na Šumavu.

V tvrzi se vystřídalo hodně purkrabích. Nejznámější z nich jsou Jan z Petrovic a Čáp z Radonic.

Tvrz náležela pánům z Michalovic, Velešína, pak Rožmberkům a dalším rodům.

„Teď jsme ve fázi, kdy je hotová kostra krovu i patra a začíná pokládka šindelů na střechu,“ říká Radek Kocanda, jednatel spolku Hrady na Malši. Spolek spolu s obcí Dolní Dvořiště získal tvrz do péče v roce 2008. Do dvou let se jim podařilo opravit vydrolené kamenné části a zdivo doplnit. Během desetileté přestávky se přímo na tvrzi nic nedělo. „Připravovali jsme ale podklady a nadechovali se k velkému skoku,“ vysvětluje Radek Kocanda. „S rakouskými partnery z hradů na Zemské stezce jsme připravovali velký projekt, který by nám umožnil tvrz zakonzervovat a provést na ní další plánované práce.“

Ty odstartovaly letos. Kolem věže tvrze se nyní rozkládá bahnitý terén, z něhož však vystupují opravené a do nevelké výše dobudované kamenné základy mohutných zdí středověkých staveb. „Návštěvníkům tak bude jasné, jaké rozlohy tvrz byla, jaké měla objekty a kde,“ popsal Radek Kocanda.

Díky archeologickému výzkumu, který zahájení stavby předcházel, archeologové zjistili, že tvrz měla ještě jednu věž. „To je ten čtverec vpředu,“ ukazoval jednatel. „Ta byla menší než ta velká, byla to věž branská, která je součástí vnějšího opevnění. Věží vedla vstupní brána do tvrze. Vzadu je naznačený obrys nejstaršího paláce, kde bydlel purkrabí pánů z Michalovic. Tam vyroste dřevěné roubené stavení, které zastřeší nalezené sklepy.“

Ve velké věži ale dojde také k úpravě interiéru. Ten budou tvořit dvě části: dřevěné schodiště vzhůru a prostor pro přikládání do kamen. Kamna budou stát v druhé části, v reprezentativním prostoru pod střechou, nebo jinak také světnici - trinkstube, kam purkrabí zvali návštěvy. „Tam umístíme repliku středověkých kachlových kamen,“ popsal další plány Radek Kocanda. „Impulsem byl nález kachlů na koruně zdiva před deseti lety za účasti archeologa Tomáše Durdíka. To byl doklad, že věž měla hrázděné zastřešené patro.“

Věž bývala opatřena komínem i záchodem - prevétem. „Nahoře byl opravdu reprezentativní prostor,“ líčil Radek Kocanda. „Původní palác byl totiž poměrně malý a dostačoval jenom potřebám purkrabího. Měl v něm maximálně tři místnosti, ani ne.“

Areál tvrze doplní budova zázemí, v níž pravděpodobně návštěvníci pak najdou malý sál s expozicí nebo výstavou, malé muzeum. Rovněž sociální zařízení. Tato budova by měla být podobně jako věž tvrze do zimy pod střechou.

Organizátoři akce by komplet upravený areál tvrze chtěli otevřít 1. července 2022.