Ruslan Radychovskyj z Křenova, pocházející z ukrajinské Ivanofrankivské oblasti, má obavy o svou rodinu a zemi. „Volal jsem bratrovi a ptal se ho, jak můžu pomoci. Řekl, že nejvíc by potřebovali zdravotnický materiál. Je hodně zraněných civilistů, protože Rusové bombardují města. Zdravotnický materiál už dochází, farmaceutické podniky ho nestíhají vyrábět. Manželka dala výzvu ke sbírce na facebook. Počítal jsem, že se k Ukrajině vydám s kombíkem, maximálně menší dodávkou. Během tří dnů se to ale tak rozjelo, že bychom potřebovali tři plachtové dodávky. A myslím, že ani na ně se to nevejde. Takže zřejmě pojedeme vícekrát. Nečekali jsme takovou solidaritu českokrumlovských lidí, Jihočechů. Je to neskutečné. Ozývají se mi lidi z Prachatic, Dolního Dvořiště, všude možně tady dokola. I z Jindřichova Hradce. Více než já, pomohla manželka. Také moc děkujeme místostarostovi, lékárnicím, městské policii, je neskutečné, co pro nás všichni dělají. Jsme za to nesmírně vděčni.“

Podívejte se na tu krásu: Průvod v Krumlově vynesl řadu originálních masek

Ruslan Radychovskyj žije v Česku již 24 let. Jeho žena je české národnosti, dva synové jsou již dospělí. Rodnou řeč svého otce ovládají. Celé léto pravidelně trávili u babičky na Ukrajině, mají tam kamarády a známé. „Mám tam bratra, taťku, bratrance, který už válčí. Brácha je zatím činný v domobraně se svým synem,“ vyprávěl Ruslan. „Tam sice momentálně válka není, ale domobrana čelí spoustě problémů, protože tam přijíždějí lidé z východu Ukrajiny a škodí. Bratr například vyprávěl: Přijela paní z Donbasu se dvěma dětmi, tak ji ubytovali v baráku, dali jim najíst, napít - a druhý den ji chytli na trati, kde malovala kříže pro bombardování. Takže i takoví jsou u nás lidi. V každém státě se takoví najdou. Proto je úkolem domobrany takové lidi pochytat.“

Ruslan Radychovskyj netuší, jakým způsobem se jim na hranici podaří věci přeložit z jejich aut do jiného vozidla. „S bratrem se potkáme na hranici a tam zjistím, co dál. Nejhorší je cesta Ukrajinou. Je ve válečném stavu a po třiceti čtyřiceti kilometrech jsou závory,“ líčil. „U nich se tvoří fronty, hlídky prohlížejí každé auto. To proto, že je tam spousta diverzantů. Kdybychom my jeli až na místo, ztratili bychom pět dní. Dopravu po Ukrajině zajišťuje brácha, na hranice přijede s doprovodem policie, aby nikde nemuseli stát a čekat. Ani my nemůžeme stát dlouhou frontu na hranici, protože Ukrajinci ty věci potřebují hned. Jede nás víc řidičů, abychom se mohli střídat, jeden šofér sám neuřídí 2000 kilometrů.“

Lidé na městskou policii nanosili všechno možné včetně balených vod. Ty ale momentálně třeba nejsou. Nejvíc je potřeba zdravotnický materiál, deky, spacáky, léky na bolest, originál zabalené injekční stříkačky, obvazový materiál, škrtidla. „Někteří lidé přinesli i zdravotnické nůžky,“ řekl Ruslan. „Také termoprádlo, to je super. To bojující lidi užijí. Ne bundy, protože používají maskáče. Takže oblečení zatím nenoste.“

Policisté na Lipně informativně měřili rychlost lyžařů

Českokrumlovsko se stalo Ruslanovým druhým domovem. „Českou republiku mám rád, při hokeji jí neskutečně fandím, stejně tak při fotbale a při biatlonu. Ale i když už mám české občanství, Ukrajinu mám pořád v srdíčku.“

Ještě déle žije v Českém Krumlově další důležitá osoba sbírky – Rozárka Schwarzová. Pochází ze stejné oblasti Ukrajiny jako Ruslan. Na Ukrajině má matku, bratra, tety a zbytek rodiny. „Jsme připraveni příbuzné přijmout tady v Česku, ale pětasedmdesátiletá mamka je velký patriot, nechce domov opustit. O to větší obavy o ni mám. Zatím tedy zachraňujeme mladší lidi s dětmi.“

Parta lidí sbírku věcí na městské policii ještě neuzavřela. „Sbírku jsme prodloužili, a pokračujeme do vyhlášení stop stavu,“ potvrdila Rozárka Schwarzová. „Máme před sebou plno práce, máme z toho velkou hlavu, ale nevadí, my to zvládneme.“

Českokrumlovská sbírka pro Ukrajinu



O pomoc Krumlováky a další dobré lidi žádá skupina Ukrajinců žijících v Českém Krumlově a okolí. Uspořádali sbírku věcí pro Ukrajinu. Až do odvolání můžete nosit darované věci na Městskou policii v Českém Krumlově v budově autobusového nádraží. Vítány jsou nyní především deky, spací pytle, ale nejdůležitější je zdravotnický materiál pro zraněné obyvatele Ukrajiny, neboť na Ukrajině už je zdravotnického materiálu nedostatek. Vítány jsou také hygienické potřeby, lékárničky. Noste tyto věci jen v nepoškozených obalech, nepoužité, originálně zabalené a s aktuální dobou trvanlivosti. Vítáno je i termoprádlo, zejména pánské pro bojující muže. Jiné oblečení nenoste. Městská policie je k dispozici 24 hodin denně. Případné info na tel. 702 198 587.