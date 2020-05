Máme to tu na silnicích kolem Velešína a Krumlova zase zajímavé. Nikdy nevíte, kdy vás zbrzdí kolona. Objížďky kvůli pracím na podchodu ve Velešíně pod E55 a rekonstrukce mostu o kus dál u Netřebic dělají své.

Zuzana Kyselová - Váš člověk v Deníku. | Foto: Redakce

A když se k tomu občas přidá ještě objížďka kvůli nějaké té nehodě, potkáte kamiony a náklaďáky i tam, kde jsou opravdu raritou. Mimochodem všimněte si, že jsou to právě kamiony, které mají poslední dobou karamboly. Počátkem května se kamion převrátil na bok u Žaltic, dva kamiony se o několik dní později srazily s osobním autem u Velešína, před nedávnem se utrhla krajnice pod kamionem u právě opravovaného mostu u Netřebic a ve čtvrtek se převrátil kamion na bok u Velešína na vozovce směrem k Velešínu Nádraží. Jela jsem to tam zdokumentovat a při cestě zpátky jsem na chvíli uvízla, dalo by se říci, hned za rohem. Nákladní auta a kamiony se potkaly za železničním přejezdem ve Skřidlech a šoféři museli řešit oříšek, jak se vyhnout a nedopadnout jako ten kamion plný kávy o kus dál.