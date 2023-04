Dobrá zpráva pro Táboráky. Záměr Vězeňské služby postavit věznici na místě bývalého letiště Všechov v těsné blízkosti Tábora směrem na Písek se neuskuteční. Informoval o tom v úterý na svém facebookovém profilu jihočeský hejtman Martin Kuba.

Bývalé letiště Všechov. | Foto: Luboš Dvořák

"Podařilo se nám s Ministerstvem spravedlnosti vyjednat, že tento projekt na výstavbu nové věznice Všechov nebudou dál rozvíjet. Ministerstvo původně chtělo, abychom v aktualizaci Zásad územního rozvoje kraje vymezili plochu pro tento záměr. A my jsme to odmítli. Chvíli jsme se o to přetahovali, ale teď po všech jednáních můžu definitivně potvrdit, že se žádná taková plocha v Zásadách územního rozvoje kraje nevymezí a ministerstvo projekt připravovat nebude," uvedl Martin Kuba.

O výstavbě mužské věznice s kapacitou osm set vězňů na bývalém letišti Všechov u Tábora se ve městě a okolí s nevolí hovoří už od roku 2017. Následovaly i petice občanů a nesouhlasné vyjádřené vedení města, které by vidělo daleko lepší využití prostor třeba pro rekreaci a podobně.

Táborští zastupitelé opětovně vyjádřili nesouhlas se stavbou věznice na Všechově

V loňském roce zastupitelstvo města Tábora proto přijalo všemi hlasy deklarativní usnesení, kterým vyjádřilo svůj nesouhlas s výstavbou věznice na letišti u Všechova. „Toto usnesení je přímou reakcí na zveřejnění vyhlášky na úřední desce Jihočeského kraje, kterou je doručován návrh 4. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje. V textové i grafické části je vymezena plocha bývalého letiště Všechov pro výstavbu nové věznice. Táborští zastupitelé svůj nesouhlas se záměrem vybudování věznice vyjádřili už na jaře roku 2018, tedy v minulém volebním období. Současní volení zástupci města Tábor na toto usnesení navázali," sdělil po zasedání zastupitelů mluvčí táborské radnice Luboš Dvořák a dodal, že zastupitelstvo nadále trvá na usnesení ze 16. dubna 2018, v němž byl vyjádřen nesouhlas se záměrem Vlády ČR, respektive Vězeňské služby, postavit novou věznici v celém prostoru bývalého letiště Všechov.

Poděkujte hasičůmZdroj: Grafik redakce

I když původní zamýšlená kapacita 800 vězňů měla být snížena zhruba na polovinu, nesouhlas vedení radnice i obyvatel trval.