„V době, kdy nastalo zásadní zdražování stavebního materiálu a jeho nedostatek společně s nedostatkem pracovníků takřka všech profesí, které se na stavbě podílí. Původní náklady na stavbu byly plánovány mezi 27 až 30 miliony korun. Dnes jsme se kvůli šestiletému zpoždění a po doplnění vybavení stavby o vzduchotechniku, saunu a další zařízení, které nebylo součástí původního projektu, v souběhu s inflací a zmíněným zásadním zdražením všeho stavebního materiálu, dostali na více jak dvojnásobek původní ceny.“

Nicméně vedení obce s problémy počítá a podle toho postupuje. „Máme to promyšlené a vše máme podle toho nastavené,“ přitakal starosta. „Myslím si, že je to schůdné a že halu dostavíme. Ani dnešní složitá doba by nás neměla zastavit. Už je v podstatě hotová hrubá stavba. Teď přišla na řadu řemesla – elektroinstalace, rozvody vody a podobně. Zbývá udělat vnitřní omítky a terénní úpravy, takže hala by měla být hotova v únoru.“

Ve financování stavby má obec jasno, případné dotace řeší i během stavby. Současné náklady vycházejí na zhruba 67 milionů korun bez DPH. Milion korun obdržela obec od kraje. V příštím roce bude obec žádat o další dotace nejenom krajský úřad, o dotaci 17,5 milionu korun požádala také Národní sportovní agenturu. „Podmínky dotace bychom měli splňovat, uvidíme,“ řekl Pavel Ševčík. „Ještě bojujeme o DPH, jelikož řešíme, jakou formou budeme halu provozovat. Kvůli poměrně vysokému DPH by bylo dobré, kdyby ji provozovala společnost s ručením omezeným, spolek nebo právnická osoba pod kontrolou obce tak, abychom si DPH mohli odečíst ze stavby.“

Obyvatelé Třebonína a z okolí se tedy mohou na novou halu již těšit a přemýšlet, jak ji nejlépe využít. Základem haly bude pochopitelně tělocvična vhodná prakticky pro všechny sporty. V budově bude rovněž malý sál pro společenská setkávání a zázemí pro pohostinství. V jedné části haly budou umístěny také sauna, posilovna, zázemí pro menší sporty, jako je stolní tenis. Hala je konstruovaná tak, aby před ní bylo možné i venkovní posezení a venkovní aktivity. „Původně tam byla plánovaná velká zastřešená terasa,“ doplnil starosta. „Tu jsme museli zrušit, ale venkovní posezení tam bude. Zbývající část obecního hřiště ještě upravíme pro sportování a hala mu bude sloužit jako zázemí, kde budou občerstvení, šatny, záchody. Zkrátka, bude to přesně podle názvu víceúčelová sportovní hala.“

U hřiště jsou již vybudovaná dvě nová parkoviště dimenzovaná na 24 stání.