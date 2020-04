Za volant hasičské Tatry zasedl, už šestý rok za sebou, hasič Vlastimil Preněk, který tento úkol podědil po svém tátovi. "Musím loď napřed na ocelovém laně popotáhnout výš, aby chlapi mohli zpod podvozků vytáhnout klíny, a pak ji, poměrně rychle, spustím do vody," popsal, co je jeho úkolem. "Podvozky zůstanou na lanech, a jakmile loď odpluje, vytáhnu je zpátky na břeh."

"Jsem rád, že loď tahá právě Vlasta, má pro to cit," pochvaloval si Karel Kukačka a dodal, že podvozky pak zamíří do Frymburka, kde se na nich do Lipna sveze převozní prám Hraničář. "Přijede si pro ně frymburský převozník Antonín Labaj s řidičem Michalem Želichovským s náklaďákem s rukou. Podvozky jsou naše a za úplatu je zapůjčujeme ostatním převozníkům."

Loď Pionýr strávila na břehu necelých sedm týdnů, z vody ji vytáhli po rekordně dlouhé, více než jedenáctiměsíční sezóně 8. března. Lipno letos pořádně nezamrzlo, a tak sloužila od dubna 2019 až do letošního jara. "Opravy byly docela velké. Měnili jsme elektromagnetické spojky a hydraulické čerpadlo, ložiska na hřídelích a další věci. Všechno to dostalo pořádně zabrat, nejen kvůli tomu, že jsme jezdili přes zimu, ale i kvůli letní uzávěrce silnice Bližší Lhota - Nová Pec, kdy jsme suplovali silniční dopravu," vysvětlil Karel Kukačka. "Co se oprav týká, kromě jednoho týdne jsme na převozu pracovali denně ve čtyřech lidech."

Do oběda převozníci připravili na odpolední ostrý start sezóny. Elektromagnetické spojky, které převádějí hnací sílu na vrtulové vedení, je totiž třeba seřídit v zátěži ve vodě.

Od středy už bude jezdit podle jízdního řádu, první jízda je v 6.25, další jízda je v 7 hodin a pak se jezdí vždycky o půl, z Bližší Lhoty v půl a pět minut. "Máme ale zkrácený jízdní řád, poslední jízda je v 17.30, protože nemáme pendlery a neměli bychom koho vozit," upozornil kapitán Kukačka.

Velký převoz ve Frymburku by mohl začít jezdit už tento víkend, pokud všechno půjde dobře, zatím tam, vždycky v celou, jezdí malá lo´d Marta pro pěší a cyklisty. Začátek sezóny na převozu v Dolní Vltavici je naplánovaný na 1. května, v květnu by měl začít jezdit i cyklopřevoz z Hrdoňova pod Svatý Tomáš.