Nablýskané karoserie, pravidelně bublající motory a řidičky a řidiči jezdící co nejpřesněji podle stopek spolujezdců. A samozřejmě špalíry diváků, které sestávaly nejen z fanoušků motorismu ale i z příležitostných kolemjdoucích. Takový obrázek nabídla v sobotu v jižních Čechách veteránská rallye.

Nejstarším vozidlem Spring Classic 2022 byl parádní Bentley z roku 1934! Sto deset posádek představilo většinou modely 60. až 80. let minulého století, mezi nimiž byly hojně zastoupeny značky Porsche, Mercedes, Jaguar, Ford, ale i Škoda či Fiat a obdiv diváků patřil všem nablýskaným vozům bez rozdílu délky služby či kubatury. "Je to krásná akce, hlavně, když se vydaří počasí. Poprvé jsem při ní poznal svezení jaguárem, bylo to nádherné," zdůraznil na kontrolním testu v Týně nad Vltavou, jeden z pořadatelů Vladimír Maršán. "Mám raději ta starší auta," dodal Vladimír Maršán, který vzápětí s hasičským kolegou z pořadatelské služby spěchal natáhnout novou pásku ohrazující prostor pro diváky za tu, která nevydržela. Diváci se ovšem při veteránské rallye jakoby sladili s noblesou posádek a vozů a vládla pohodová sportovní atmosféra s plným respektem k pravidlům.

Setinová přesnost

Ta stanovila například pro test v Týně čtyři kontrolní měření, která se neprojížděla na rychlost, ale časovou přesnost mezi balíky slámy, které instalovala patronská firma stanoviště společnost Daňhel. A přesnost měly posádky neuvěřitelnou. Podle ředitele soutěže Pavla Kacerovského se vítězové z Rakouska na zhruba třicítce měřicích bodů "ulili" celkem jen o 198 setin. Absolutní vítězové, kteří ovládli hned několik kategorií, Fritz Jirowsky a Gerhard Soukal s Alfou Romeo, tedy byli celkem mimo jen o necelé dvě vteřiny!

VIDEO: Z Tábora vyrazila rallye veteránů Spring Classic

"Zvítězili i v kategorii mechanické stopky," zdůraznil Pavel Kacerovský, že to je skutečná veteránská klasika. "Jednodenní Spring Classic vznikla z podzimní veteránské South Bohemia Classic," uvedl Pavel Kacerovský s tím, že poprvé se jarní akce jela v roce 2022 a cílem bylo mimo jiné poznat také další části jižních Čech.

Na náhradníky se nedostalo

Jaký je zájem ze strany posádek naznačuje to, že se podle ředitele závodu ani nedostalo na náhradníky, kteří byli připraveni nastoupit při naplnění maximální kapacity, pokud by někdo odstoupil před startem.

OBRAZEM: Historické skvosty Rallye Spring Classic projely centrem Písku

Z Jihočechů mezi jinými nastoupil Jan Schmied s rodinou ve Škodě 1000 MB. "Koupil jsem ji od pána z garáže, měla najeto jen 30 000," prozradil ke kdysi hojné škodovce Jan Schmied.

Mezi veteránské akce na jihu Čech, ale s různými pravidly, patří vedle podzimní Sout Bohemia Classic třeba Rallye Křivonoska nebo Skopce do kopce pořádaná ve Svatém Janu nad Malší.