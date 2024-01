Závodníci museli prolétnout se svým modelem pět pylonů na čas. Akrobaté absolvovali trať dvakrát, maketáři letěli v prvním kole jen polovinu a museli předvést přistání ve vymezeném prostoru. Ve druhém kole pak měli ukázat přemet.

Akce Air Race se v Kaplici nekonala poprvé, podívejte na fotky z minulých let:

1/29 Zdroj: Blanka Marková AIR race se konalo v tělocvičně Základní školy Školní v Kaplici. 2/29 Zdroj: Blanka Marková AIR race se konalo v tělocvičně Základní školy Školní v Kaplici. 3/29 Zdroj: Blanka Marková AIR race se konalo v tělocvičně Základní školy Školní v Kaplici. 4/29 Zdroj: Blanka Marková AIR race se konalo v tělocvičně Základní školy Školní v Kaplici. 5/29 Zdroj: Blanka Marková AIR race se konalo v tělocvičně Základní školy Školní v Kaplici. 6/29 Zdroj: Blanka Marková AIR race se konalo v tělocvičně Základní školy Školní v Kaplici. 7/29 Zdroj: Blanka Marková AIR race se konalo v tělocvičně Základní školy Školní v Kaplici. 8/29 Zdroj: Blanka Marková AIR race se konalo v tělocvičně Základní školy Školní v Kaplici. 9/29 Zdroj: Blanka Marková AIR race se konalo v tělocvičně Základní školy Školní v Kaplici. 10/29 Zdroj: Blanka Marková AIR race se konalo v tělocvičně Základní školy Školní v Kaplici. 11/29 Zdroj: Blanka Marková AIR race se konalo v tělocvičně Základní školy Školní v Kaplici. 12/29 Zdroj: Blanka Marková AIR race se konalo v tělocvičně Základní školy Školní v Kaplici. 13/29 Zdroj: Blanka Marková AIR race se konalo v tělocvičně Základní školy Školní v Kaplici. 14/29 Zdroj: Blanka Marková AIR race se konalo v tělocvičně Základní školy Školní v Kaplici. 15/29 Zdroj: Blanka Marková AIR race se konalo v tělocvičně Základní školy Školní v Kaplici. 16/29 Zdroj: Blanka Marková AIR race se konalo v tělocvičně Základní školy Školní v Kaplici. 17/29 Zdroj: Blanka Marková AIR race se konalo v tělocvičně Základní školy Školní v Kaplici. 18/29 Zdroj: Blanka Marková AIR race se konalo v tělocvičně Základní školy Školní v Kaplici. 19/29 Zdroj: Blanka Marková AIR race se konalo v tělocvičně Základní školy Školní v Kaplici. 20/29 Zdroj: Blanka Marková AIR race se konalo v tělocvičně Základní školy Školní v Kaplici. 21/29 Zdroj: Blanka Marková AIR race se konalo v tělocvičně Základní školy Školní v Kaplici. 22/29 Zdroj: Blanka Marková AIR race se konalo v tělocvičně Základní školy Školní v Kaplici. 23/29 Zdroj: Blanka Marková AIR race se konalo v tělocvičně Základní školy Školní v Kaplici. 24/29 Zdroj: Blanka Marková AIR race se konalo v tělocvičně Základní školy Školní v Kaplici. 25/29 Zdroj: Blanka Marková AIR race se konalo v tělocvičně Základní školy Školní v Kaplici. 26/29 Zdroj: Blanka Marková AIR race se konalo v tělocvičně Základní školy Školní v Kaplici. 27/29 Zdroj: Blanka Marková AIR race se konalo v tělocvičně Základní školy Školní v Kaplici. 28/29 Zdroj: Blanka Marková AIR race se konalo v tělocvičně Základní školy Školní v Kaplici. 29/29 Zdroj: Blanka Marková AIR race se konalo v tělocvičně Základní školy Školní v Kaplici.

Loňským vítězem v kategorii M byl Vladimír Ryneš. „S modely létal už můj táta, takže to tak nějak plynule přešlo na mě. Mám letadel plný barák, takže na počet se mě neptejte,“ řekl ke svému koníčku. Trénování s letadly přirovnal k řízení auta. „Jak se vám to dostane do krve, jde to samo,“ vysvětlil. Se svými modely trénuje i venku, ovšem musí brát ohledy na počasí.

Velmi sledovanou kategorií bylo ovládání dronů.

Sobotních závodů se zúčastnilo 27 modelářů, na všechny zúčastněné čekaly pěkné ceny.