Slavnost doplněná bohatým občerstvením se těšila velkého zájmu veřejnosti. Hlavní příčinou byl zřejmě avizovaný příjezd ministryně financí Aleny Schillerová. Ta dorazila do Chýnova s mírným zpožděním, zato do davu vlétla jako vichřice, směle se se všemi zdravila a třásla přítomným pravicí.

POPRVÉ V CHÝNOVĚ

Jižní Čechy navštívila poněkolikáté, vzpomněla například kouzlo barokní vesnické rezervace Holašovice. „V Chýnově jsem však úplně poprvé a je mi to velkou ctí navštívit, jak jsem se dozvěděla, čtvrté nejstarší město v republice,“ popsala ministryně nadšeně.

Nešetřila ani úsměvy a milými slovy. „Jsem velmi mile zaskočena, čekala jsem malou skupinu lidí, chtěla jsem si se všemi podat ruku a popovídat. V tak hojném počtu to bohužel nebude možné,“ politovala Alena Schillerová.

POSLOUŽÍ VŠEM

Po slavnostním přestřižení pásky, nevynechala ani návštěvu interiéru tělocvičny, na kterou ministerstvo financí přispělo částkou 20 milionů korun. „Důležité je, že zde vyrostlo něco, co bude všem sloužit ku prospěchu. V této těžké době, kterou zažíváme všichni, mě stále dojímá soudržnost, s jakou si lidé pomáhali a šili třeba roušky, “ podotkla Alena Schillerová s tím, že tuší, že se do dějin zapíše jako ministr financí, za kterého byl nejvyšší státní schodek v historii.

„Ale já říkám otevřeně, že s tím umím žít. Budeme to sice splácet sedm osm let, ale je to lepší než se v krizi vykašlat na lidi a nechat je v tom, s tím bych žít neuměla,“ dodala.

Chýnovský starosta Ondřej Jaroš ocenil, že si slavnostní příležitost nenechalo ujít tolik návštěvníků. „Těší mě, že se nám podařilo stavbu zrealizovat, rád bych poděkoval všem, co se na tom podíleli a také vám všem, že jste dorazili," řekl.

IDEÁLNÍ ZÁZEMÍ

Na základní škole učil mimo jiné i tělesnou výchovu, takže i z tohoto pohledu to dokázal ocenit. „Tělocvična je prostorná a má ideální zázemí nejen pro žáky místní školy. Na to, v jakých polních podmínkách jsme cvičili, přesto naši žáci dosahovali výborných výsledků v porovnání s velkými městy, kde měli srovnatelně lepší zázemí,“ upozornil Ondřej Jaroš. Dle jeho vyjádření je nová hala nejen multifunkční sportovně, ale i dobře vypadá. „Velmi věrně kopíruje historickou budovu bývalého pivovaru,“ upozornil.

Jak doplnila ředitelka místní základní školy Marcela Vosátková, pro žáky to znamená nejen zlepšení podmínek pro tělesnou výchovu, ale i krásné prostředí. „Ve škole máme jen malou tělocvičnu, tak si toho všichni vážíme. Kromě dětí se velmi těší také kantoři,“ sdělila s úsměvem, že premiérová hodina je čeká už ve středu 2. září.

Prostor nové tělocvičny využijí na všechny běžné sporty v rámci tělocviku i sportovní kroužky. „Jde o vybíjenou, basketbal, atletiku, florbal, ale máme tu kroužek moderního tance,“ vysvětlila Marcela Vosátková.