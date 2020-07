Kvůli dešti se na Fichtl cup Florida sjelo měně jezdců, než bývá zvykem, dorazili ale až od Prahy nebo z Vysočiny. A že to klouzalo, nikoho moc netrápilo, těmhle nadšencům jde hlavně o zábavu.

Fichlt cup Florida se jezdí u Hůrského rybníka u Adamova. | Video: Deník / Zuzana Gabajová

Déšť a drapáky, to je recept na to, jak proměnit louku v bahniště, které poslalo k zemi nejednoho jezdce, s tím se ale u Hůrského rybníka u Adamova počítalo. „Trať je trošku rozblácená, ale nechá se to jet,“ hodnotil se smíchem v cíli první ze dvou dvacetiminutových rozjížděk Otto Horák (21) z píseckého týmu FICHTLshop. „Povedl se mi start, vyhrál jsem stylem start-cíl. Tým mi dobře připravil stroj, takže jede výborně.“ Nakonec si ze závodu odvezl hned dvě ze čtyř zlatých, vyhrál kategorii Stodolák (tj. neupravený Pionýr, tak jak „vyjede ze stodoly“) a také Klasik (částečně upravené Pionýry).