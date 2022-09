„My chodíme brzo. Vždy ale první nejsme. Toto je pro odvolení dobrý čas. Lidé jsou ještě v práci, tak tu není moc lidí a je tu klid.“ Jen co odvolili, začali proudit další voliči, většinou senioři. „Tak, a máme to za sebou,“ řekli Kohoutovi. „Teď se chystáme na zahradu, když svítí sluníčko. A v pondělí pojedeme do Zlína za vnoučaty. Chtěli jsme tam jet na víkend, ale kvůli volbám jsme to odsunuli.“

Přáli by si, aby nové zastupitelstvo v Krumlově začalo budovat byty. „Těch je pořád málo,“ řekl Arnošt Kohout. „Sice tu jsou nevyužitá kasárna, ohromný pozemek. Třicet let mají kasárna a nedovedli s tím něco udělat. Tak si přejeme, aby se se to tam novým zastupitelům povedlo rozjet. Jsme zvědaví, kdo bude starostou, změnu na starostenském křesle vítám, ale lepší to asi nebude, protože v té situaci, která nás všechny v republice teď přes zimu čeká, to nebude jednoduché.“

Volební klání na Krumlovsku začíná. Jak zamíchá kartami na radnicích, se ukáže

Další z časných voličů byla sedmdesátiletá paní Růžena. „Dneska jsem přišla tak brzy výjimečně. Bolí mě nohy, využila jsem toho, že mě sem soused vzal autem,“ svěřila se. „O tom, co je třeba v Krumlově vylepšit, moc nepřemýšlím a o politice se nebavím. Teď si honem nevzpomenu, co, ale bydlím v Krumlově celý život a taky se mi tu spousta věcí nelíbí. Vemte si třeba vjezd do Krumlova. Když přijedu do Domoradic a vidím tam tu plechovou autobusovou zastávku, to je tedy upoutávka na Krumlov přímo ostudná. Přitom všude jinde jsou pěkné moderní zastávky. A ta strašná, která praští každého do očí, tam pořád zůstává. To je přivítání na vjezdu do tolik vychvalovaného historického města. Je to katastrofa.“ Ale i když o politice nechce mluvit, je zvědavá, kdo se stane novým starostou. „Toho dosavadního jsme znali, protože dřív učil moje děti. Necháme se překvapit,“ konstatovala paní Růžena.

Zdroj: Deník/ Zuzana Kyselová

Obálky do volební urny poprvé vhodil nováček, osmnáctiletý Jakub Musil. „Mě obecně politika zajímá a chci se zapojit do života ve městě. Jsem velice zvědavý, kdo bude starosta, trochu to sleduji, ale více tu celostátní politiku. Rozhodně od nynějška budu chodit volit pravidelně.“