To je novostavba na památku tragického úmrtí otce a syna rodiny Hláskovy. Oba zemřeli při dopravní nehodě u Kamenného Újezdu v roce 2004.

Kapličku vlastnoručně postavil František Kalkuš ze Zlaté Koruny na svém pozemku. Před kapličkou stojí pomníček se dvěma jmény a nápisem: Zde nevinně zahynuli otec Miroslav Hlásek 60 let a syn Miroslav Hlásek 28 let. Nezapomeneme! „Na silnici zahynuli můj švagr se synovcem, už je to 16 let,“ vysvětlil František Kalkuš, proč se rozhodl kapličku postavit. „Ten pomníček stál u silnice, jenomže silničářům tam vadil a sestra ho musela nechat odstranit. Tak jsem řekl, že jim a všem lidem, kteří se zabili na silnici, postavím kapličku.“

Uskutečnit tento záměr ale nebylo jen tak i přesto, že se jednalo o soukromý pozemek. „Pracoval jsem na tom pět let, ale problém představovaly administrativní záležitosti,“ podotkl František Kalkuš. Kaplička ještě není dokončená. V současnosti se nachází za plotem zahrady ve stadiu hrubé stavby. Přesto ji nad vchodem již zdobí keramický obrázek s výjevem ze života sv. Kryštofa. Tomu bude totiž kaplička zasvěcena. A v úterý před Vánoci, po nedávném vztyčení střešní zvoničky, kapličku čekala důležitá událost. Do schránky ve zvoničce bylo třeba uložit dobové dokumenty. „Vložíme dovnitř knihu s fotografiemi Seidlova ateliéru a zprávu o Českém Krumlově, kterou sepsal starosta Krumlova,“ vyjmenoval majitel kapličky. „A různé měsíčníky. Také je tam uložena kniha o Zlaté Koruně, kterou věnoval starosta Milan Štindl.“

Zvoničku nemá kaplička pouze na ozdobu. Zvon do ní už je přichystaný. Jmenuje se Hlásek a odlilo ho zvonařství Votruba. „V budoucnu pak to oplocení zmizí, posunu ho o kus dál, aby lidé ke kapličce mohli,“ ujistil František Hlásek.

„Každá sakrální stavba v krajině je nádherná věc. Je třeba to podporovat,“ míní starosta Zlaté Koruny Milan Štindl. „Všichni se těšíme, až bude kaplička dokončena.“