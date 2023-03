/VIDEO/ Nová sportovní hala v Kaplici již dva měsíce slouží svému účelu. Vyrostla v lokalitě na Bělidle a nahradila původní sportoviště pod kaplickým učilištěm. V sobotu odpoledne v ní bylo obzvláště veselo. Sportovní disciplíny byly určené hlavně menším dětem, a ty přišly v ohromném množství.

Sportovní odpoledne v nové kaplické hale. | Video: Deník/ Zuzana Kyselová

Sportovní odpoledne pro děti přilákalo v sobotu do nové haly v Kaplici plno malých sportovců s rodiči. Děti čekala veliká zábavná opičí dráha, na které si procvičovaly svou obratnost. Kromě četných instruktorů je dráhou provázel i rozpustilý klaun, který dětem ukazoval, jak mají úkoly provádět. Ve velkém sále je čekaly kotrmelce, chůze po kladině, přeskoky lavičky i kozy a dalšího nářadí. Připravená byla také skluzavka, florbalové střílení na branku, plazení a mnoho dalšího.

Některé z úkolů si mohli vyzkoušet i rodiče. V úvodu ale nechyběla nezbytná rozcvička. „Akci organizuje sportovní komise města Kaplice,“ vysvětlil za pořadatele Jan Cinádr. „Pořádáme ji již podruhé. A vidíme, že se to lidem líbí, protože přichází čím dál víc dětí. Musíme kvůli tomu trochu odkládat start, ale rádi počkáme.“

Děti sport potřebují

Nová hala sportovcům i dětem zatím vyhovuje po všech stránkách. Vybavení opičí dráhy bylo opravdu bohaté. Většinou nářadí hala disponuje, další věci si pořadatelé zapůjčili z jiné tělocvičny. Sportovní odpoledne vzniklo proto, aby měly nějaké sportovní vyžití i menší děti. „Sám mám malé děti a sportovní vzdělání, tak vím, že děti se potřebují hýbat a zvyšovat svou obratnost. Chceme v nich podporovat chuť ke sportu, takže v podobných akcích budeme pokračovat,“ řekl Jan Cinádr.

I když sám nesportuje, sportovní odpoledne pro děti nevynechal ani Kamil Vonc z Kaplice. „Hala se mi líbí, je pěkná a čistá. Do té staré jsem chodil jako žák. Přišli jsme s šestiletou dcerkou, protože je fajn, že se děti hýbou a nemusíme být doma. Příště dorazíme zase.“

S výstavbou nových sportovních prostor město původně nepočítalo. Jenomže se při zahájení rekonstrukce staré haly ukázalo, že budova má vážné statické nedostatky. Město tedy nechalo halu zdemolovat a postavit novou moderní za zhruba 60 milionů korun. Město na její výstavbu získalo dotaci ve výši třiceti milionů korun.

Tak se zrodila sportovní hala, kterou tvoří dvě obloukové konstrukce. Kromě velké tělocvičny obsahuje i tělocvičnu malou, čtyři šatny, nářaďovnu, sociální zařízení pro sportovce i diváky, hlediště pro stovku lidí, zázemí pro správce a také bufet.

Na novou sportovní halu se těšili

Hala slouží řadě sportů, zejména florbalistům. Tréninkové zázemí tam nyní přes zimu mají i fotbalové týmy. Je vybavena také pro další sporty, jako jsou basketbal, volejbal či tenis. Malá tělocvična se stala útočištěm především pro judisty, velmi úspěšného kaplického oddílu. Zápasy ve velké hale může sledovat více než stovka diváků.

Na dodržování pořádku v novém zařízení dohlíží správce Ladislav Viola. V hale tak tráví čas hlavně od odpoledne do večera a o víkendech od rána do večera, to je doba, kdy sportoviště patří veřejnosti. „Hala je hodně využívaná od pondělí do neděle. Zvláště přes zimu,“ řekl Ladislav Viola. „A dvakrát týdně ji má zamluvenou také sousední střední odborná škola. Lidé se tu zatím chovají slušně, a nových prostor si váží. Však byla potřeba. Myslím, že na takovou halu lidi hodně čekali.“