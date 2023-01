“Jen v posledních čtyřech letech byly zkolaudovány čtyři domy, další čtyři jsou nyní ve výstavbě,” potvrdil pětatřicetiletý starosta Jiří Neužil. V čele obce stojí jako neuvolněný starosta již druhé volební období.

Čilý stavební ruch podle jeho názoru souvisí s věkovou skladbou obce. Více než 60 let má ve Zhoři 43 lidí, do 18 let pak 21. Střední generace převažuje. “To na podobně malých vesnicích nebývá vždy zvykem a svoji roli to určitě hraje,” myslí si starosta.

Obec nemá jednoho dominantního zaměstnavatele, hodně lidí pracuje jako OSVČ, tedy “na živnostňák”. Zemědělské družstvo v obci skončilo už před mnoha lety. V obci jsou však tři významnější provozovny: autoservis, půjčovna plošin a cukrárna. “Cukrárnu jsme vybudovali z bývalého obchodu již před několika lety, za symbolický nájem ji provozuje jedna naše místní občanka,” vysvětlil.

ANKETA: Zvolte si nejoblíbenější fotbalový klub Táborska

Před cukrárnou potkáváme ženu na kole, která se právě chystá odjíždět. "Žije se nám tu moc dobře. Máme dobrého starostu, hodně se tu inovuje a staví. Přicházejí mladí lidé," říká. Volit se chystá Petra Pavla. "Můj manžel ho zná, jednou se s ním i setkal. Zná se také s jeho bratrem. Andreji Babišovi prostě nevěřím," dodává.

Společenský život v obci zajišťují především dobrovolní hasiči, které již léta vede Drahomíra Benešová. “Máme 110 členů, z toho 41 do 18 let,” říká starosta s hrdostí v hlase. Hasiči mají i vlastní zásahovou jednotku a nedávno opravenou hasičárnu. Obec také pořídila devítimístné vozidlo, které mohou pravidelně využívat na cesty k soutěžím i zásahům.

“S trochou nadsázky se dá říct, že jak se u nás někdo narodí, už dostává do kolébky pozvánku mezi dobrovolné hasiče,” dodává starosta se smíchem. Hasiči mají také vlastní klubovnu, která vznikla v budově bývalé hospody.

“Šlo o hospodu, která kdysi patřila k panského pivovaru v Želči,” vysvětluje její historii místní dobrovolný hasič Jiří Fric. Jako převážná většina místních, i on patří k voličům Petra Pavla. “Je to politik na svém místě, na rozdíl od Babiše je také mnohem reprezentativnější. Jak si jednou vyberu, svůj názor už neměním,” vysvětluje. Další dobrovolný hasič mu beze slov přikyvuje.

KVÍZ: Hrady a zámky jižních Čech. Dokážete jich správně poznat všech deset?

Totéž si myslí i starosta Jiří Neužil. “Prezident je reprezentativní funkce. Pan Babiš se mi svou historií i řadou kauz s touto funkcí prostě neslučuje. Prezidentem má být člověk, který reprezentuje stát na venek a bere se za obyčejné lidi. Neměl by to být oligarcha. Petr Pavel má zkušenosti a bude nás reprezentovat mnohem lépe,” má starosta jasno.

Souhlasí s ním i vedoucí místních dobrovolných hasičů Drahomíra Benešová. “Sledovala jsem ho už dříve. Když ohlásil svoji kandidaturu, měla jsem radost. Je to člověk, který je rozumný, viděl kus světa, ví o čem to je a nebude dělat naší republice ostudu. Babiš pro mě vůbec nepřipadá v úvahu, nemám totiž ráda lháře a lidi, kteří překrucují fakta,” říká důrazně.

Svůj volný čas věnuje dobrovolným hasičům a hlavně jejich dorostu. “Jde o formu sportu, který není zaměřený jednostranně a jen na výsledky. S dětmi běháme přes překážky, děláme požární útok… zkrátka se snažíme, aby děti věděly, že nebojují jen za sebe. Že nemůžou vyhrát jako jediný človíček, že bojují jako tým. Pokud se v družstvu nebudou snažit všichni, tak nemají šanci. Musí spolupracovat jeden s druhým,” vysvětluje.

Pro mladou generaci se v obci snaží dělat mnohé i starosta. Nedávno se například podařilo obci vybudovat nové víceúčelové sportovní hřiště za zhruba dva a půl milionu a také pěší cestu ke hřbitovu a fotbalovému hřišti.

“Rádi bychom podobné klidné pěší cesty postavili i k dalším vesnicím v sousedství či třeba až do Plané nad Lužnicí. Teď se ale chystáme především na náš sraz rodáků, který jsme museli kvůli covidu odložit. Konat se má letos 17. června a všichni se na něj moc těšíme,” popisuje starosta plány na nejbližší půlrok.