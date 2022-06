VIDEO: Oslavy výročí musela obec posunout. Ale výsledek byl skvělý

Fotbalové hřiště ve Střelských Hošticích na Strakonicku je známé skvělým fotbalem. Vždyť kdysi se zde hrávala také I. B třída. Ale v sobotu 11. června bylo plné ze cela jiných důvodů. Obec totiž slavila kulaté výročí - 700 let od svého vzniku. I když… "Letos už je to 702 let od vzniku, ale v roce 2020 jsme museli oslavy odsunout a nedošlo na ně ani loni. Takže je i poněkud jiný program, než byl před dvěma lety. Snad to moc nevadí," řekl starosta Luboš Krupka s tím, že plánování oslav začalo loni na podzim.

Střelské Hoštice slavily velké výročí. | Video: Deník/Petr Škotko

Obavy byly ale zbytečné, protože program se lidem líbil. Velký úspěch mělo především vystoupení dětí z místní mateřinky. Hostem oslav byl také jihočeský hejtman Martin Kuba. Celým programem provázel český divadelní, televizní a filmový herec, dabér a kouzelník Roman Štabrňák. Návštěvníci si mohli vybrat z mnoha zábav. Například malování na obličej s Janou Chládkovou. "Já chci na tvář kytičky a motýlky," svěřila se jedna z malých čekatelek. V zájmu především dětí pak byly nafukovací atrakce. V obci žije necelých 900 obyvatel, místními částmi jsou ještě Kozlov, Sedlo a Střelskohoštická Lhota. Obci vévodí zámecký areál, jehož dominantou je budova barokního zámku. Ve dvoře stojí cenné hospodářské budovy, ale architektonickou hodnotu celku narušily ve druhé polovině dvacátého století utilitární (hledící na prospěch) stavby vybudované vojenskou posádkou. VIDEO: Burácení strojů na jihu Čech. Přijelo několik tisíc motorkářů

