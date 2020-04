Řidiči kamionů to měli oproti minulému týdnu mnohem lepší. Před týdnem si museli vystát kolonu, i když je do Rakouska policie pouštěla bez lustrace, protože veškerý provoz jezdil jen jedním pruhem, zatímco teď mohli osobní auta předjíždět a přes hranice tak pokračovali dál mnohem rychleji. Provoz ve Dvořišti řídili společně s policií vojáci a nákladní auta směla, kyvadlově a v protisměru, jezdit bez čekání.

Do Rakouska vyrazili v pondělí ráno i dva zahradníci z Benešova nad Černou, David Ferenčík a Jiří Koždoň, na hranicích v koloně strávili skoro dvě hodiny. A jelikož nepatří do kritické infrastruktury, budou muset při návratu předložit negativní výsledky testů na covid-19, jinak skončí v karanténě. "Testy zatím nemáme, nepodařilo se nám minulý týden nikde objednat," posteskl si Jiří Koždoň. „Nemají prý testovací kapacity. Obvolávali jsme krumlovskou nemocnici, hygienu i ministerstvo vnitra, ale marně."

Usnesení vlády najdete ZDE.

V českokrumlovské nemocnici jim řekli, že berou jen pět samoplátců denně. "Dovolal jsem se tam snad po hodině, co jsem se dozvěděl, že budou testovat samoplátce, a už jsem byl devadesátý."

Jak to provedou, až se budou vracet do Česka, zatím neví. "Zkusíme se v nejhorším nechat otestovat v Rakousku, než pojedeme zpátky, jinak by nás čekaly dva týdny karantény," vysvětlil David Ferenčík. "Ale pro jistotu jsem jsme se nabalili a budeme tam asi tři týdny, pak uvidíme. A hlavně doufáme, že se už bude testovat tady na hranicích ve Dvořišti, jak slibují, tak bychom si nechali odebrat vzorky cestou zpátky, což by pro nás bylo asi nejjednodušší." Pak by si doma počkali na to, než se dozvědí výsledky.

Jihočeští hygienici od pondělního rána zřídili pro pendlery informační linku s číslem 736 514 326. „Přes víkend se nám podařilo domluvit s laboratoří Next Clinic vyšetření pro osoby, které cestují za prací přes hranice a kterým se od pondělí vládním rozhodnutím mění podmínky. Jednali jsme aktivně společně s krizovým řízením kraje, krajským ředitelstvím Policie ČR a starostou Dolního Dvořiště o zajištění prostor pro testování nad rámec současných služeb tak, aby byly co nejdříve připraveny kapacity pro pendlery, kteří se musí jednou za dva týdny prokázat tímto vyšetřením," přiblížila ředitelka KHS Kvetoslava Kotrbová. "Pro samoplátce bude toto odběrové místo přímo na hraničním přechodu s Rakouskem v Dolním Dvořišti zprovozněno nejpozději ve středu." Další odběrové místo pro samoplátce by mělo být zřízeno do několika dnů i v Českých Budějovicích.

Testování samoplátců

V nemocnici v Českém Krumlově testují necelé dvě desítky lidí denně, navýšili kapacitu z 12 osob. Samoplátců ovšem více než pět otestovat nemohou, takovou totiž mají dohodu s laboratoří českobudějovické Akademie věd. Nadále tu nabírají vzorky těm, co k nim s podezřením na koronovirus pošlou praktičtí lékaři nebo hygienici, a přibyli i pacienti, kteří se chystají na plánované operace v rámci předoperačního vyšetření.

„Víc samoplátců otestovat nezvládneme. Spontánně jsme, první v jižních Čechách, vyhlásili, že budeme testovat samoplátce, aniž jsme tušili, jak velký zájem o testy bude," vysvětlil ředitel nemocnice Jindřich Florián. "Chtěli jsme nabídnou možnost otestovat se třeba těm, co mají doma stařečky a bojí se, aby je nenakazili. Laboratoř v Budějovicích nám dovolila pět samoplátců denně, abychom jim nezahltili testovací kapacitu."

Když vláda vyhlásila, že pendleři budou potřebovat potvrzení o testu na hranicích, zvedla se vlna zájemců, tu ale krumlovská nemocnice jednoduše není schopná uspokojit. "Kromě toho, že pro nás laboratoř nemá kapacity, nemáme ani dost výtěrových štětečků ani personál. Víc se v testovaní angažovat nemůžeme," dodává ředitel.

První samoplátci se na testování do prachatické nemocnice vydají na základě objednávek v úterý ráno. Pondělní kapacita byla rezervována na jiné odběry. Testy odborníci začnou odebírat krátce po sedmé hodině ráno. Zájemci o testování v režimu samoplátců nemocnici kontaktovali už v pátek. Kapacity pro vyšetření byly v pondělí zaplněny až do čtvrtka.

Musíme do práce, i když budeme možná platit testy víckrát

Pondělí 27. dubna krátce po 8. hodině ranní. Před odběrovým centrem v areálu strakonické nemocnice je fronta 20 lidí. Z převážné části ji tvoří tzv. pendleři - lidé, kteří pracují za hranice republiky. Čekají na odebrání vzorku na koronavirus, aby mohli mohli co nejdříve vyrazit za prací.

Středisko začíná s testy v pracovní den v 7.30 hodin. Jedním z prvních byli i klempíři Petr Cerván a Tomáš Turek. Oba pracují jen blízko německého Feryungu. "Dnes budeme mít výsledky testů a zítra jedeme," říká za oba Petr. I s rizikem, že částku 2600 korun za test bude muset zopakovat víckrát. "Potřebujeme do práce co nejdříve. Se zaměstnavatelem se budeme domlouvat, jestli nám testy proplatí nebo nám bude hradit ubytování. Ale to není teď důležité," dodal Petr.

Oba věří, že komplikace nebudou. Po dobu, co museli být kvůli omezení pohybu doma, snažili se maximálně chránit. Mít jistotu návratu do práce pro ně bylo a je prioritou číslo jedna.

Odběrové místo ve strakonické nemocnici:

A co říkají na možnost, že budou muset stejný test, jako v pondělí absolvovat víckrát a vždy zaplatit 2600 korun? "Snad to bude jednou, maximálně dvakrát. Už celý ten blázinec musí přece skončit. Máme rodiny a musíme je živit," shodují se oba.